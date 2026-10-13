Jugó en Boca y Vasco da Gama y anticipó quién pasará a la final de la Copa Sudamericana: “Ganará la ida y la vuelta”

Jorginho Paulista, defensor brasileño que vistió ambas camisetas, dio su veredicto y sentenció que el club de sus pagos será el gran finalista de esta serie.

Este martes, en La Bombonera, Boca enfrentará a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en una serie que se abrirá en Argentina y se definirá en el Maracaná en exactamente una semana.

En la previa del compromiso que dará el puntapié al cruce que definirá al primer finalista del certamen internacional, un ex futbolista de ambos clubes habló y dio su pronóstico. Para Jorginho Paulista, brasileño que pasó por Boca y Vasco, el finalista será el conjunto carioca.

En diálogo con “Lance!”, canal de YouTube de la televisión brasileña, el lateral izquierdo que disputó 15 partidos en 2001 con la camiseta de Boca, y que llegó procedente propiamente de Vasco da Gama, dejó su testimonio en la previa del inicio de la serie. Sin embargo, cometió un error en sus declaraciones: dijo que la vuelta será en la casa del equipo carioca, cuando en realidad se jugará en el Maracaná.

“La Bombonera tiene un poco más de ventaja por la cuestión acústica, porque es un estadio totalmente cerrado. Pero São Januário lleno, con la hinchada de Vasco, ha ofrecido grandes espectáculos, motivando al equipo”, comenzó, sosteniendo el error de la localía del conjunto de Río de Janeiro.

Sobre el rendimiento de cada equipo, Jorginho Paulista exteriorizó: “Yo creo que hablando del equipo en sí, veo que Vasco, en esta situación, en este enfrentamiento, tiene ventaja por el plantel que tiene hoy. Aunque no contará con uno de los argentinos que se adaptó muy bien al equipo y que no podrá jugar porque ya disputó partidos con River”.

Por último, dejó su presagio para toda la serie: “En fin, veo que Vasco tiene ventaja en este enfrentamiento. Para mí, sinceramente, Vasco va a ganar tanto en La Bombonera como en su casa“. Sí, Jorginho ve como finalista al equipo brasileño sobre Boca.

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Probables alineaciones de Boca y Vasco da Gama

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza.

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Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, se jugará, tal como se detalló, en el Maracaná.

El cuadro de la Copa Sudamericana