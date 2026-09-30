Por qué no juega Enzo Fernández hoy en Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional

El volante de Manchester City no está disponible para Lionel Scaloni en este primer duelo de la Fecha FIFA.

Con el retiro de Lionel Messi en el horizonte, la Selección Argentina abre un nuevo ciclo con tres amistosos en esta Fecha FIFA. Este miércoles, la Albiceleste afrontará el primero de estos partidos ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Con muchas caras nuevas, los dirigidos por Lionel Scaloni pondrán primera en este camino hacia el Mundial 2030. El plantel contará con importantes bajas, entre las que se destaca Enzo Fernández, que fue convocado para esta ventana, pero no participará ante Bolivia.

El mediocampista que pasó a Manchester City en el último mercado de pases debe cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado en la final del Mundial 2026, la última presentación de Argentina. Por eso, no estará disponible para Scaloni.

En cambio, el surgido de River Plate podrá sumar minutos en los siguientes amistosos de la Albiceleste: ante Burkina Faso y Benín. En este último se realizará además la despedida de Messi como jugador de la selección.

La expulsión de Enzo Fernández ante Cubarsí. (Foto: Getty)

La formación de Argentina ante Bolivia

Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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