Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Bolivia por el Amistoso Internacional

El astro rosarino sigue sin estar con el plantel debido a que recién se sumará para el compromiso ante Benín del próximo 6 de octubre.

La Selección Argentina pone primera en esta fecha FIFA en el amistoso ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Para dicha cita, Lionel Scaloni cuenta con un plantel reducido en relación a los convocados, ya que varios futbolistas citados recién se sumarán para el último partido, ante Benín, el próximo 6 de octubre en el Monumental.

Entre ese grupo de jugadores se encuentra Lionel Messi, por lo que no jugará hoy. El astro rosarino fue preservado para este cruce en el interior del país y se sumará a la delegación más adelante. Además de la Pulga, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se sumarán recién para el tercer amistoso.

La gran cita con el público argentino para ver al 10 será el próximo martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, encuentro que se proyecta como su despedida formal con la Albiceleste.

Las alineaciones de Argentina y Bolivia

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Lionel Scaloni. Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina Román, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz y Lucas Chávez. DT: Oscar Villegas.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Datos clave de Argentina vs. Bolivia

Fecha: Miércoles 30 de septiembre de 2026

Miércoles 30 de septiembre de 2026 Hora: 21:00 hs (Argentina)

21:00 hs (Argentina) Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina)

Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina) Transmisión en vivo: Telefe, TyC Sports, DSports y plataformas vía streaming (DGO, TyC Sports Play, Mi Telefe).