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JUEGOS SURAMERICANOS

Con dos jugadores de River y uno de Boca, Placente anunció a los convocados de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

A una semana del debut de la Albiceleste en el certamen, el DT entregó la lista con 18 nombres.

Diego Placente, entrenador de la Sub 19.
© @ArgentinaDiego Placente, entrenador de la Sub 19.

La AFA anunció este jueves a los 18 convocados que representarán a la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos 2026 a disputarse en Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre. Diego Placente es el entrenador de este equipo que tendrá rodaje de cara a los siguientes compromisos a nivel Sub 20.

En esta oportunidad, la Albiceleste contará con un representante de Boca Juniors y otros dos de River Plate. Matías Satas, que ya debutó en primera bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, es el convocado del Xeneize, mientras que el Millonario cederá a Santiago Espíndola y Felipe Esquivel.

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Además, para este certamen, aparece en la nómina Ian Subiabre, cuyo pase pertenece a River, pero se encuentra a préstamo en Tigre luego de haber sido apartado en el predio de Cantilo.

En esta lista solamente aparecen dos futbolistas que militan en el exterior: Nicolás Marcipar, de la Masía de Barcelona, y Bruno Galassi, que defiende los colores de Lazio. Ambos nacieron en España.

La Selección Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela y su debut será el jueves 17 de septiembre ante la Albirroja. Los dos primeros de la zona se clasificarán a las semifinales por las medallas.

Los convocados de Argentina para los Juegos Suramericanos

  • Demian Talavera (San Lorenzo)
  • Máximo Leguizamón (Tigre)
  • Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
  • Thiago Pérez (Huracán)
  • Fernando Closter (Independiente)
  • Matías Satas (Boca Juniors)
  • Nicolás Marcipar (Barcelona – España)
  • Joaquín Salas (Talleres)
  • Leandro Olima (Atlético Tucumán)
  • Bruno Galassi (Lazio – Italia)
  • Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
  • Santiago Espíndola (River Plate)
  • Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata)
  • Ramiro Tulián (Belgrano)
  • Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • Ian Subiabre (Tigre)
  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)
  • Felipe Esquivel (River Plate)
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El fixture del fútbol en los Juegos Suramericanos 2026

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre
10.00 Colombia – Perú
14.00 Chile – Panamá

Jueves 17 de septiembre
10.00 Argentina – Paraguay
14.00 Uruguay – Venezuela

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre
10.00 Colombia – Panamá
14.00 Chile – Perú

Sábado 19 de septiembre
10.00 Paraguay – Venezuela
14.00 Argentina – Uruguay

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre
10.00 Colombia – Chile
14.00 Perú – Panamá

Lunes 21 de septiembre
10.00 Paraguay – Uruguay
14.00 Argentina – Venezuela


FASE FINAL

Miércoles 23 de septiembre
Semifinales

Viernes 25 de septiembre
Tercer puesto y Final

Datos clave

  • Diego Placente anunció la lista de 18 convocados para la Sub 19.
  • River y Boca aportan tres futbolistas y dos militan en el exterior.
  • El debut argentino en Santa Fe será el 17 de septiembre ante Paraguay.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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