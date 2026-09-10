Con dos jugadores de River y uno de Boca, Placente anunció a los convocados de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

A una semana del debut de la Albiceleste en el certamen, el DT entregó la lista con 18 nombres.

La AFA anunció este jueves a los 18 convocados que representarán a la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos 2026 a disputarse en Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre. Diego Placente es el entrenador de este equipo que tendrá rodaje de cara a los siguientes compromisos a nivel Sub 20.

En esta oportunidad, la Albiceleste contará con un representante de Boca Juniors y otros dos de River Plate. Matías Satas, que ya debutó en primera bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, es el convocado del Xeneize, mientras que el Millonario cederá a Santiago Espíndola y Felipe Esquivel.

Además, para este certamen, aparece en la nómina Ian Subiabre, cuyo pase pertenece a River, pero se encuentra a préstamo en Tigre luego de haber sido apartado en el predio de Cantilo.

En esta lista solamente aparecen dos futbolistas que militan en el exterior: Nicolás Marcipar, de la Masía de Barcelona, y Bruno Galassi, que defiende los colores de Lazio. Ambos nacieron en España.

La Selección Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela y su debut será el jueves 17 de septiembre ante la Albirroja. Los dos primeros de la zona se clasificarán a las semifinales por las medallas.

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Los convocados de Argentina para los Juegos Suramericanos

Demian Talavera (San Lorenzo)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Thiago Pérez (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Matías Satas (Boca Juniors)

Nicolás Marcipar (Barcelona – España)

Joaquín Salas (Talleres)

Leandro Olima (Atlético Tucumán)

Bruno Galassi (Lazio – Italia)

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River Plate)

Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Ian Subiabre (Tigre)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Felipe Esquivel (River Plate)

El fixture del fútbol en los Juegos Suramericanos 2026

Fecha 1



Miércoles 16 de septiembre

10.00 Colombia – Perú

14.00 Chile – Panamá



Jueves 17 de septiembre

10.00 Argentina – Paraguay

14.00 Uruguay – Venezuela

Fecha 2



Viernes 18 de septiembre

10.00 Colombia – Panamá

14.00 Chile – Perú



Sábado 19 de septiembre

10.00 Paraguay – Venezuela

14.00 Argentina – Uruguay

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Fecha 3



Domingo 20 de septiembre

10.00 Colombia – Chile

14.00 Perú – Panamá



Lunes 21 de septiembre

10.00 Paraguay – Uruguay

14.00 Argentina – Venezuela



FASE FINAL

Miércoles 23 de septiembre

Semifinales

Viernes 25 de septiembre

Tercer puesto y Final

Datos clave