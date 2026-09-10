Con dos jugadores de River y uno de Boca, Placente anunció a los convocados de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

La AFA anunció este jueves a los 18 convocados que representarán a la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos 2026 a disputarse en Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre. Diego Placente es el entrenador de este equipo que tendrá rodaje de cara a los siguientes compromisos a nivel Sub 20.
En esta oportunidad, la Albiceleste contará con un representante de Boca Juniors y otros dos de River Plate. Matías Satas, que ya debutó en primera bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, es el convocado del Xeneize, mientras que el Millonario cederá a Santiago Espíndola y Felipe Esquivel.
Además, para este certamen, aparece en la nómina Ian Subiabre, cuyo pase pertenece a River, pero se encuentra a préstamo en Tigre luego de haber sido apartado en el predio de Cantilo.
En esta lista solamente aparecen dos futbolistas que militan en el exterior: Nicolás Marcipar, de la Masía de Barcelona, y Bruno Galassi, que defiende los colores de Lazio. Ambos nacieron en España.
La Selección Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela y su debut será el jueves 17 de septiembre ante la Albirroja. Los dos primeros de la zona se clasificarán a las semifinales por las medallas.
Los convocados de Argentina para los Juegos Suramericanos
- Demian Talavera (San Lorenzo)
- Máximo Leguizamón (Tigre)
- Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
- Thiago Pérez (Huracán)
- Fernando Closter (Independiente)
- Matías Satas (Boca Juniors)
- Nicolás Marcipar (Barcelona – España)
- Joaquín Salas (Talleres)
- Leandro Olima (Atlético Tucumán)
- Bruno Galassi (Lazio – Italia)
- Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
- Santiago Espíndola (River Plate)
- Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Ian Subiabre (Tigre)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
- Felipe Esquivel (River Plate)
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El fixture del fútbol en los Juegos Suramericanos 2026
Fecha 1
Miércoles 16 de septiembre
10.00 Colombia – Perú
14.00 Chile – Panamá
Jueves 17 de septiembre
10.00 Argentina – Paraguay
14.00 Uruguay – Venezuela
Fecha 2
Viernes 18 de septiembre
10.00 Colombia – Panamá
14.00 Chile – Perú
Sábado 19 de septiembre
10.00 Paraguay – Venezuela
14.00 Argentina – Uruguay
Fecha 3
Domingo 20 de septiembre
10.00 Colombia – Chile
14.00 Perú – Panamá
Lunes 21 de septiembre
10.00 Paraguay – Uruguay
14.00 Argentina – Venezuela
FASE FINAL
Miércoles 23 de septiembre
Semifinales
Viernes 25 de septiembre
Tercer puesto y Final
Datos clave
- Diego Placente anunció la lista de 18 convocados para la Sub 19.
- River y Boca aportan tres futbolistas y dos militan en el exterior.
- El debut argentino en Santa Fe será el 17 de septiembre ante Paraguay.