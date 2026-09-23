El incidente entre Pierre Gasly y Franco Colapinto en el Gran Premio de España no pasó desapercibido en Alpine. Si bien el hecho en sí ya fue tratado puertas adentro, lo cierto es que el piloto francés recibió amenazas e insultos en línea y tanto el propio Gasly como Flavio Briatore fueron tajantes sobre esta desagradable situación.

La Fórmula 1 se vive por Disney+

Pierre comenzó el fin de semana de Bakú poniendo el foco en las amenazas que recibió por obstaculizar a Colapinto en Madring, pero Briatore fue más allá en una entrevista con ESPN este miércoles y le envió un ultimátum a los hinchas argentinos que se tomaron el trabajo de acosar a Gasly.

“Se lo digo especialmente a los argentinos: si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales. Si no, en algún punto Franco dejará de hablar con todos. Si esto sigue así, dejaremos de darle entrevistas a la televisión argentina“, sentenció Briatore.

Briatore 🎙️: “Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa, no como lo veo en las redes sociales”



acá está el video 👇 pic.twitter.com/dtqzMpm7Ru https://t.co/WszLADYidD — Tino (@TinoCLeclerc) September 23, 2026

No es la primera vez que algún piloto de la Fórmula 1 recibe una ola de odio en sus redes sociales por un incidente con Colapinto y desde Alpine decidieron ser claros al respecto: o le ponen un punto final a eso o Franco deja de dar entrevistas para Argentina.

Horarios del Gran Premo de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

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Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

En síntesis

Flavio Briatore amenazó con cortar las entrevistas televisivas para Argentina por los insultos de los hinchas.

amenazó con cortar las entrevistas televisivas para Argentina por los insultos de los hinchas. Pierre Gasly recibió amenazas en redes por obstaculizar a Franco Colapinto en España.

recibió amenazas en redes por obstaculizar a Franco Colapinto en España. El Gran Premio de Azerbaiyán disputará su carrera principal el sábado 26 de septiembre.