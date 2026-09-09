Messi, Lautaro y Dibu Martínez: ¿Cuántas chances tiene los argentinos en la ceremonia del Balón de Oro?

La revista France Football anunció a los candidatos para la gran gala del 26 de octubre. Repasamos las chances reales de las figuras argentinas y el insólito ninguneo al DT de la Selección.

e dieron a conocer las nóminas oficiales para el Balón de Oro y el trofeo Lev Yashin a los mejores del mundo, y el fútbol argentino vuelve a decir presente en lo más alto de la consideración internacional. La ceremonia que organiza la revista France Football se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, y los representantes de la Albiceleste buscarán hacer historia una vez más.

Lionel Messi: 17 nominaciones y una vigencia indestructible

Por decimoséptima vez en su carrera, Lionel Messi integra la lista de los 30 mejores futbolistas del planeta. El máximo ganador histórico del galardón (con 8 trofeos) vuelve a decir presente tras una temporada con hitos inolvidables:

Despedida internacional de leyenda: tuvo un Mundial brillante donde anotó 8 goles, repartió 4 asistencias y generó 25 ocasiones de gol (récord en las últimas tres ediciones), incluyendo la histórica remontada ante Inglaterra.

tuvo un Mundial brillante donde anotó 8 goles, repartió 4 asistencias y generó 25 ocasiones de gol (récord en las últimas tres ediciones), incluyendo la histórica remontada ante Inglaterra. Paseo por la MLS: en sus últimos 16 partidos con el Inter Miami, firmó una planilla descomunal con 17 goles y 19 asistencias, promediando 5.5 remates y 4 chances creadas por encuentro.

en sus últimos 16 partidos con el Inter Miami, firmó una planilla descomunal con 17 goles y 19 asistencias, promediando 5.5 remates y 4 chances creadas por encuentro. Pronóstico: aunque la calidad de los rivales en Estados Unidos disminuye el impacto mediático, su descomunal actuación mundialista lo posiciona con serias chances de meterse holgadamente en el Top 10.

Lautaro Martínez: el único representante de la Serie A

El “Toro” alcanzó su quinta nominación al Balón de Oro (tras sus apariciones en 2021, 2023, 2024 —donde fue 7°— y 2025). Ya consolidado en el Top 3 de goleadores históricos del Inter de Milán, Lautaro sumó méritos de sobra durante el período evaluado:

Anotó 25 goles en 41 partidos , fue campeón de la Serie A y de la Coppa Italia (marcando en la final), consagrándose como goleador y mejor delantero del Calcio.

, fue campeón de la Serie A y de la Coppa Italia (marcando en la final), consagrándose como goleador y mejor delantero del Calcio. Fue subcampeón del mundo, siendo determinante con festejos ante Jordania, Suiza y el recordado golazo frente a Inglaterra.

Pronóstico: A pesar de sus números estelares, el factor de “marketing” y la valoración mediática de otros competidores podrían dejarlo esta vez fuera del Top 10.

Publicidad

Dibu Martínez busca su tercer Trofeo Lev Yashin

En la categoría al mejor arquero del mundo, Emiliano Martínez fue nominado por tercera vez. El guardameta, que ya conquistó el galardón en 2022 y 2023, busca su reelección tras un cierre de año épico:

Tuvo una actuación consagratoria en la final del mundo acumulando 8 atajadas memorables ante España .

. Mantiene un inicio de temporada espectacular adueñándose del arco del Chelsea .

. Competirá en la terna contra nombres como Thibaut Courtois, Bono, David Raya y Unai Simón.

La polémica: el insólito ninguneo a Lionel Scaloni

La gran mancha de las nominaciones pasa por la categoría de entrenadores. A pesar de haber llevado a la Selección Argentina a su segunda final del mundo consecutiva, Lionel Scaloni no fue incluido en la lista de los mejores DTs del año, una ausencia difícil de comprender tras sostener a la Albiceleste en la cima del fútbol mundial durante los últimos años.