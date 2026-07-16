¿Se retira de la Selección? Qué dijo Messi sobre su futuro tras la final del domingo

Su participación en el Mundial 2026 era incierta y ahora el cierre de su carrera parece estar cerca.

A los 39 años y rompiendo todos los récords, Lionel Messi es en el Mundial 2026 la gran figura de la Selección Argentina. El rosarino lidera a la Albiceleste en la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y este domingo disputará la gran final de la cita ante España.

Junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, el astro argentino disputó su sexto Mundial, algo inédito en la competición hasta este año. Por su edad, ni los más optimistas esperaban la participación de Messi y, mucho menos, a este espectacular nivel.

Con el correr de los partidos de Argentina y los coqueteos con la eliminación, los hinchas se preguntaban si era el último partido de Messi no solo en Mundiales, sino en la selección.

Martín Arévalo, en ESPN, le consultó sobre su futuro tras el duelo ante Inglaterra y no descartó ningún escenario: “Ahora quiero disfrutar, no hablo de mi último Mundial, ni nada de eso. Este grupo siempre da el máximo y no le debe nada a nadie. Volvemos a jugar una final del mundo, con todo lo que eso significa. Será lo que Dios quiera, una vez más…”.

Messi en la victoria histórica ante Inglaterra. (Foto: Getty)

Las dudas de Messi sobre el Mundial 2026

Aunque nunca lo descartó, desde la final de Qatar 2022 el rosarino siempre vio el Mundial 2026 como algo muy lejano e improbable. “Por edad me parece que es muy difícil. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien, me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”, había dicho en 2023.

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En pleno Mundial 2026, tras la semifinal ante Inglaterra, explicó por qué decidió jugarlo: “Lo dije y estuve hasta el último tiempo pensándolo, analizándolo, hablándolo con Scaloni. Me preparé e hice todo de la mejor manera para poder disfrutarlo, sintiéndome bien y útil para el equipo, siendo protagonista dentro de este grupo. Gracias a Dios lo pude hacer. Sabía que iba a estar a la altura. Feliz, disfrutándolo mucho”.

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