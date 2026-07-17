“Es un equipo de leyenda“, escribe apenas se confirma la remontada de Argentina ante Inglaterra a siete minutos del final del partido en Atlanta. Hace 30 años que Juan Castro recorre los estadios del mundo siguiendo el fútbol para el prestigioso diario madrileño Marca. Estuvo presente en 10 Copas Américas, por lo que sabe muy bien de lo que habla cuando explica a la Argentina. Pero ahora, el cronista español tiene por delante una cobertura inigualable: la final entre el equipo de Scaloni y su España, el próximo domingo en New Jersey.

“Yo creo que ni el propio Messi podría haber escrito un final tan… Si gana, obviamente, si pierde, no; pero si gana, no podría haber escrito un final tan de película. Al final es… España va a ser el sitio, seguramente, donde viva cuando se retire. Ha comprado un club ahora, su vinculación con Cataluña y con España, pues es extraordinario, por lo tanto para él cerrar este círculo ganándole a la Roja será el guión perfecto para su película”.

El periodista español es un fiel seguidor de Boca. Foto IG.

-¿Cómo se vivió el final del partido en Atlanta?

-Fue de mucha emoción. La verdad es que pese a no ser de Argentina fue un partido que te sacude emocionalmente por todo lo que se vivía dentro del campo, había una tensión espectacular, una tensión increíble y al final se resolvió a favor de Argentina. Pero mucha emoción, por otra parte no quería a Argentina como rival porque creo que en una final es mucho más difícil que Inglaterra; pero por otra parte, la personal y la profesional, sí quería porque la Finalissima es la final soñada y por vinculaciones personales sí quería que estuviese Argentina.

Seguidor de Boca y amigo de Juan Román Riquelme y en su momento de Diego Armando Maradona, Castro reconoce que aquel partido entre el campeón de América y el de Europa que no se pudo jugar el 27 de marzo (no se podía jugar en el estadio Lusail por la delicada situación en la zona y no hubo acuerdo por una nueva sede) merecía jugarse en algún momento. Ahora el marco será aún mejor: la final de un Mundial.

“Yo creo que una final se juega, valga la redundancia, con el corazón y Argentina está mostrando muchísimo corazón en este Mundial. Aparte del juego, que también creo que contra Inglaterra se ganó no solo por el corazón sino por juego, creo que también ése es el peligro que puede tener España, que Argentina tiene una convicción, una fe tan grande que es difícil derribarla. Creo que por ahí, en ese sentido, pues Argentina tiene ventaja“.

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-Scaloni dijo en conferencia que Argentina sabe jugar este tipo de partidos, ¿eso le puede pesar a España?

-Sí. Mucho, mucho. Creo que es un punto súper importante en una final. Esa confianza de haber ganado cuatro finales, de no perder los últimos 15 partidos eliminatorios, de haber remontado tres o cuatro veces en este Mundial, de tener un grupo muy fuerte, hace a Argentina más peligrosa incluso que su fútbol, que también lo tiene. Creo que es un punto anímico que en una final tiene más incidencia que lo que pase con la pelota.

-¿España además tiene la presión de llegar a una final del Mundial después de 16 años?

-No tanto por llegar a una final, sino porque hay algunos jugadores que no están tan acostumbrados a llegar a finales. Creo que hay muchos futbolistas del Barça que juegan partidos muy importantes, pero hay otros jugadores que no están tan acostumbrados a llegar a finales, que no son de grandes clubes, digamos. Entonces, ahí, si creo que le puede pesar llegar a una final, pero no por el hecho de la final, sino por el hecho de que quizás no están tan acostumbrados a ese tipo de partidos.

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-¿Qué es lo mejor que tiene España de cara a esta final?

-España ha ido de menos a más. Ha ido de menos a más y eso es para tenerlo en cuenta. Y ese más ha sido contra Francia, lo cual es decir mucho, porque al final Francia era la gran favorita por todos lo que venía demostrando. Al final España hizo su mejor partido ante Francia. Creo que eso es un punto muy a favor para España.

-¿Cómo se vive en España toda la campaña anti Argentina y anti Messi hablando de los arbitrajes y la ayuda de la FIFA?

-Es que no lo veo, no lo veo así y tampoco voy a participar yo en ese tipo de espectáculos, son dos o tres opiniones que se hacen virales y las redes matan todo, matan el periodismo, el fútbol y hasta el amor, así que yo no voy a participar en eso. No creo que haya una corriente anti Messi, nada que ver. Puede que haya un especial deseo de que pierda Argentina, sí, pero como también hay un especial deseo de que pierda Boca porque es el que más gana o que pierda el Real Madrid. Yo me fijo más en lo positivo, que hay mucho argentino viviendo en España, podrían opinar ellos mejor que yo. Creo que hay muchas más cosas que unen a España que las que desunen a España. Evidentemente, el madridismo nunca va a apoyar a Messi. Es una cuestión lógica deportiva.

-¿Se siguen arrepintiendo en Barcelona de haber dejado ir a Messi?

-Sí, eso te lo firma cualquier hincha del Barcelona. Eso fue uno de los errores históricos de aquella directiva del Barça. Yo creo que también le sirvió a para explorar otros mundos y poder preparar muy bien el Mundial aquí en la MLS. Así que creo que no hay mal que por bien no venga.

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-¿Cuál puede ser la clave del partido?

-Bueno, España debe tener posesión de pelota, intentar jugar la bola como hizo contra Francia, quitarle el juego al equipo contrario en este caso a Argentina, presionar muy arriba, yo creo que por ahí pueden estar las opciones españolas. Y luego ser muy certero, no creo que sea una final de muchas ocasiones, así que hay que ser certeros arriba. ¿Debilidades de Argentina? Creo que el flanco derecho quizás es más débil, con Montiel y Molina, como se vio en el gol de Inglaterra. No sé si va a haber cambios o no, si va a meter a Montiel, no lo sé, pero quizás puede ser la debilidad. Quizás si juegan los cuatro campeones del mundo, los tres campeones del mundo más Leandro Paredes, Argentina puede acusar un poco la falta de energía física. Por ahí también puede haber una debilidad, pero pocas debilidades más.

-¿Un resultado?

-Penales y gana España.

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