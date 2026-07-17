Lionel Messi recordó la foto con Lamine Yamal de bebé y palpitó la final entre Argentina y España: “Nos gusta ganar”

El astro de 39 años elogió al crack que tuvo en brazos hace 18 años y habló de la personalidad de la Albiceleste en partidos decisivos.

Este domingo se disputa la final de la Copa del Mundo 2026, en lo que será un partido estelar entre la Selección Argentina y España para definir al nuevo campeón. Con vistas hacia el encuentro, Lionel Messi rompió el silencio y recordó la foto que tiene junto a Lamine Yamal de bebé, además de palpitar el enfrentamiento que paralizará a todo el ambiente.

Lionel Messi y Lamine Yamal hace 18 años.

Sin más preámbulos, el astro de 39 años solo tuvo palabras de elogio para el chico sensación que acaba de cumplir 19 años. “Lamine es un grandísimo jugador que seguí muchísimo porque juega un club que amo mucho, tiene la oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros intentaremos que no sea en esta ocasión“, manifestó el crack rosarino sobre el europeo.

En el medio de su respuesta durante un evento de la FIFA en la previa del cotejo más importante de todo el certamen, el capitán albiceleste fue consultado sobre la mítica imagen con Yamal. “Nos hicimos una foto cuando él era bebé y ahora nos estamos enfrentando en una final del mundo, es una locura“, reconoció Messi confirmando la foto junto a la máxima figura española.

Pocos segundos más tarde, el crack rosarino también expresó: “Tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años, es uno de los mejores jugadores del mundo“. Inmediatamente después, añadió: “Le deseo todo el bien a él, porque va a ser el bien para Barcelona. España tiene un gran juego con muy buenos futbolistas, y nosotros tenemos nuestras armas también“.

Su presente, la 10 de Barcelona y hasta la ¡FOTO DE BEBÉ! Leo Messi habló sobre Lamine Yamal en la previa a la Final y lo nombró como "Uno de los mejores del Mundo".



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Messi palpitó la final ante España y lanzó una advertencia

A su vez, no ocultó la fuerte personalidad que tiene el plantel de la Selección Argentina en partidos de alto voltaje. “Nosotros crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión y ganas de jugar, divertirnos y pasarla bien“, soltó Messi en primera instancia. Luego, sumó: “Sea cual sea el lugar, en un colegio, la calle o algún equipo, como empezamos todos desde chiquitos“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural“, deslizó el principal referente de la Scaloneta. En ese sentido, el máximo goleador de la historia de los Mundiales, sentenció: “Es competir, al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar“.

"NOSOTROS CRECIMOS JUGANDO AL FÚTBOL, CON GANAS DE DIVERTIRNOS"



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Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de perder la final y no titubeó. “Es un deporte colectivo, el rival siempre juega y no siempre se puede ganar. Desde chiquito fui aprendiendo que también se pierde más de lo que se gana, eso me hizo crecer como persona y como jugador“, aseguró el ex Barcelona y PSG.

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.