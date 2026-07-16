Gary Neville, víctima de sus palabras tras el triunfo de Argentina y el partido de Messi: “Nos ganaron con fútbol puro”

El ex futbolista inglés había ninguneado al seleccionado argentino en la previa y terminó reconociendo la superioridad futbolística de la vigente campeona del mundo.

La Selección Argentina eliminó a Inglaterra y es finalista de la Copa del Mundo. Un resultado que reflejó por qué es la vigente campeona del mundo, tanto por su entrega y coraje, como por su fútbol y sus jugadores. Y varios de los que habían hablado mal de la albiceleste en la previa, se vieron obligados a retractarse.

Gary Neville, ex futbolista inglés y hoy analista para Sky Sports, fue uno de ellos. En su podcast, Stick To Football, reconoció el triunfo argentino, y el partido superlativo del capitán del seleccionado, Lionel Messi, así como la superioridad futbolística albiceleste.

Gary Neville tuvo que reconocer a Argentina. (Sky Sports)

“Lo que vimos en los últimos 20, 25 minutos del partido fue absolutamente increíble. Un nivel diferente en cuanto a tomar el partido, apoderarse de él“, expresó Neville sobre la actuación de Messi. “Y quiero destacar, fue al lugar donde necesitaba ir para que su equipo gane el partido, y eso no es delante del arco.”

“Contra España esperábamos ver a Mbappé, Dembélé, Olise o Doué dar el paso adelante. Ninguno lo hizo, él [Messi] sí dio el paso adelante. No fuimos capaces de reconocer el peligro, pensamos que cuando se fue a la banda ya estaba”, prosiguió Neville, dándole sus flores al capitán argentino. “El primer gran error fue meternos tan atrás, el segundo fue pensar que estábamos bien cuando se fue a la banda y se alejó del centro del partido“.

Messi dio el paso adelante, con dos asistencias para el triunfo argentino. (Getty)

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“Ya nos quedamos sin palabras para Lionel Messi, intentas encontrar nuevas cada vez que hablas sobre él, que sean mejores que las anteriores. ¿Qué nos queda? ¿Endiosarlo? ¿Ungirlo? Llegó a una nueva final de Copa del Mundo, ya sale de cualquier escala. Está en su propio nivel, honestamente. ¿Es el mejor jugador de todos los tiempos? Tenemos que empezar a ponerlo por sobre Pelé y Maradona. Tal vez tengamos que esperar al lunes”, concluyó al respecto del 10.

Neville tuvo que destacar el fútbol de la Selección Argentina

Finalmente, Gary Neville también le dedicó un párrafo aparte al rendimiento de la Selección Argentina, la vigente campeona del mundo, y se vio obligado a reconocer que la albiceleste fue más equipo y jugó mejor que Inglaterra. “Hay que reconocer el por qué nos ganaron. Todo el primer tiempo fue una basura, un show, peleas, agarrones, un desastre. En la última media hora, nos ganaron por su fútbol. Fútbol puro“, admitió.

Argentina superó a Inglaterra en fútbol, reconoció Neville. (Getty)

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“Cuando necesitaron el gol, y que el juego sea rápido y que fluyera, ellos fueron sumamente mejores que nosotros en su fútbol“, continuó Neville. “Podíamos creer que nos ganarían por su entrega, su lucha, pero nos ganaron por la calidad en su última media hora. Enzo Fernández, MacAllister, Rodrigo De Paul, Paredes, obviamente Messi y Álvarez, Messi fue increíble, pero incluso Enzo Fernández, el gol que convierte con la cara interna de su pie…”, remarcó.

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