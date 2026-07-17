Habló Scaloni en la previa de la final del Mundial: el análisis sobre España, la ilusión de Argentina y la advertencia a De la Fuente

En la previa de la final del Mundial frente a la Selección de España en el MetLife Stadium de New Jersey, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en la conferencia de prensa protocolar, en donde palpitó el partido y se refirió a las virtudes que tiene el elenco rival.

“Basan todo a través de la pelota. En eso somos parecidos. España ha ido de menos a más y seguramente el último partido fue el mejor de todos. Los patrones de juego son a través del balón en los dos equipos, con algunos matices. Eso creo que pensamos parecido”, inició sobre el estilo de juego español.

“Al final el fútbol se juega con una pelota. Yo era uno que no era bueno con la pelota y sufría a los jugadores que jugaban bien. Pasarán 100 años y el fútbol seguirá siendo con la pelota y los buenos marcarán la diferencia. Si tenés un equipo físico y que juega bien está el verdadero problema. España y Argentina encontraron una manera de jugar bastante clara y creo que llegaron los dos equipos que merecían estar en la final”, agregó.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Me preocupa todo de España. Es un gran equipo que ha hecho y viene haciendo una etapa muy buena. Me pone contento, así que me preocupa todo. Hablamos con Luis, no te voy a decir qué le dije en una situación surrealista, pero esto tiene el fútbol que estamos viendo. Fui ahí porque iba a ir él y se lo dije. Volvimos a vernos después de tanto tiempo”.

Además, explicó que el cuerpo técnico estudió al equipo rival: “Lo analizamos porque podíamos jugar en marzo, pero también venimos analizando desde diciembre a los posibles rivales. No es que hayamos analizado a España más que a otro rival. Cuando uno vino al Mundial, más allá de que lo podíamos enfrentar en marzo, analizamos el camino que podíamos tener hasta llegar a esta instancia. No es que está analizado más que otro, al final el sobre análisis no está bueno. Sabemos sus virtudes e intentaremos que no las lleven a cabo. Nosotros buscaremos hacer nuestro fútbol y atacar donde pensamos que pueden sufrir”.

El elogio a Lamine Yamal

Por otro lado, le dedicó unas palabras de elogio a Lamine Yamal, la gran figura del elenco español. “Sería bueno que encerremos a Lamine en la habitación. Juega muy bien, es un patrimonio del fútbol, tiene una edad en la que todavía tiene un montón para dar y es va a darle demasiadas alegrías a España. Son jugadores difíciles de marcar”.

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Y agregó respecto a la experiencia que tiene el plantel español: “Ellos también tienen jugadores que estuvieron en grandes escenarios y son top. Al final esto de la presión cuando empieza a rodar la pelota se olvida. Mis jugadores se olvidan de eso y se dedican a jugar a la pelota. Son dos equipos que cuando salen a la cancha intentan hacer lo mejor y te ponen en dificultad juntando pases y siendo verticales. Creo que es un combo y no creo que la experiencia de haber jugado una final sea fundamental. Ellos también tienen experiencia en Eurocopa y Nations League”.

La advertencia a De la Fuente

“Me conoce como persona, pero no sabe lo que pienso del fútbol. Si sabemos cómo juega cada equipo. No hablamos de los patrones de cada uno, pero son evidentes. Lo hacen a través de la pelota, con algunos matices cada uno. En eso creo que tenemos patrones parecidos, que intentamos hacernos fuertes con la pelota y en eso es verdad que somos similares, así que esperemos que el domingo sea un buen espectáculo y sea un buen partido de fútbol”, dijo sobre su relación con el DT y la advertencia sobre el análisis que hizo sobre su rival.

El estado de los jugadores argentinos

“La verdad que recién estamos descansando porque llegamos anoche y hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos. Fue un poco extraño y rápido. Estamos enfocados en el descanso y en base a eso veremos porque hay jugadores que no están al 100%. En principio, jugamos haciendo nuestro trabajo pero pensando en las cosas que tiene el rival”, dijo sobre cómo están sus futbolistas.

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Y agregó: “Somos un equipo que la gente sabe como juega y por eso tiene doble mérito haber llegado donde llegamos. Intentaremos ganar la final”.

Las palabras a Messi

Además, elogió al capitán argentino: “Bueno, historia pura es él. Leyenda, no sé qué más puede decir él y que salga de su boca para todos me llena de orgullo. Porque el mejor futbolista de la historia que piense eso es hermoso. Haber podido llegar a una final como llegó él, en el momento que está, es algo increíble. Por eso cuando decía que lo disfrute es porque cuando pasó con Diego lo extrañamos y a él lo tenemos que valorar”.

“La leyenda es él y todo este grupo de jugadores que nos llevó a unos años maravillosos. Uno tiene esa idea de que el futbolista argentino lo puede hacer y seguirlo es muy difícil. Consiguieron cosas que años atrás era impensado y les dije en una charla que lo que consiguieron es increíble. Se los agradecí de parte del cuerpo técnico, porque no era fácil llegar a esta instancia y competir a este nivel durante tantos años. Ha sido algo maravilloso. Después podes ganar, pero si no se gana el camino fue increíble y fue un ejemplo para todos. Ojalá pueda seguir para nuestro pueblo”, sumó.

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Y cerró: “No sé si es el último partido de Messi. Hay que preguntarle a él. No deja de sorprender y es una pregunta para él. No lo hablé”.

Scaloni participó de un evento de FIFA

Previo a esta conferencia de prensa, el entrenador argentino, junto a Dibu Martínez, Lionel Messi, Rodri y Luis de la Fuente, formó parte del Fanatics Fest, en donde también tomó la palabra al ser entrevistado por el tenista serbio Novak Djokovic y allí afirmó que el equipo no siente presión por esta final.

“Nos hemos criado jugando a la pelota y no pensamos en lo que dicen los demás. La presión queda en segundo plano y hay que jugar al fútbol. Siempre sale el sol y hay un mañana. No hay que preocuparse en un mañana, es hacer lo que hacíamos de chiquitos, sin pensar en lo que podía pasar mañana”, soltó.