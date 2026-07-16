El guiño de Boca a Enzo Fernández tras la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra

El Xeneize publicó una foto del mediocampista haciendo el Topo Gigio en el 1 a 1. La acompañó con otras de Messi y Paredes.

Enzo Fernández fue uno de los principales responsables de la remontada de la Selección Argentina a Inglaterra. El mediocampista albiceleste marcó el gol del empate, que luego se transformó en victoria gracias al cabezazo de Lautaro Martínez. Su imagen haciendo el Topo Gigio giró por todas las redes sociales, incluyendo las de Boca.

Poco importa su profunda identificación con River en casos como este. La cuenta oficial del Xeneize, a la hora de publicar fotos celebrando la victoria de los campeones del mundo, incluyó una de Enzo haciendo el Topo Gigio, gesto que fue obra del propio Juan Román Riquelme un par de décadas atrás.

En la publicación, también hubo fotos de Leo Messi y Leandro Paredes, otros de los puntos altos de Argentina en el triunfazo conseguido en Atlanta, que les permite soñar con volver a dar una vuelta olímpica. “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir ¡VAMOS SELECCIÓN!“, escribió en el posteo.

Coronados de gloria vivamos

O juremos con gloria morir



¡VAMOS SELECCIÓN! 🇦🇷 pic.twitter.com/UgBsjLQtYq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 15, 2026

Los comentarios se llenaron de hinchas ponderando el partido de Enzo Fernández junto al de Paredes. Ambos terminaron siendo importantes para que la Selección acceda a una nueva final de Copa del Mundo.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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