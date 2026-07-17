River vs. Aldosivi EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final de la Copa Argentina: minuto a minuto

El equipo comandado por Eduardo Coudet vuelve a jugar de manera oficial tras casi dos meses. Su última presentación fue en la derrota ante Belgrano por la final del Torneo Apertura.

Tanto los futbolistas de River como de Aldosivi están en el campo de juego del Padre Martearena realizando los primeros movimientos precompetitivos.

En Salta, el Millonario y el Tiburón se enfrentan por un lugar en los 8vos de final del certamen.

En el Estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina, River se enfrenta a Aldosivi en búsqueda de un lugar en los octavos de final, instancia en la que espera Independiente Rivadavia. El partido comienza a las 21.45, será dirigido por Andrés Gariano y podrá verse en vivo a través de TyC Sports.