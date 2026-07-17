En el Estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina, River se enfrenta a Aldosivi en búsqueda de un lugar en los octavos de final, instancia en la que espera Independiente Rivadavia. El partido comienza a las 21.45, será dirigido por Andrés Gariano y podrá verse en vivo a través de TyC Sports.
River vs. Aldosivi EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final de la Copa Argentina: minuto a minuto
En Salta, el Millonario y el Tiburón se enfrentan por un lugar en los 8vos de final del certamen.
Los jugadores entran en calor
Tanto los futbolistas de River como de Aldosivi están en el campo de juego del Padre Martearena realizando los primeros movimientos precompetitivos.
La formación de Aldosivi
El Tiburón saldrá con: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolas Zalazar, Santiago Moya, Joaquin Pombo, Federico Laurelli; Alan Sosa, Lucas Castro; Tomas Fernández; Nicolas Cordero y Matías Godoy
La formación de River
El Millonario saldrá a la cancha con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.
River vuelve a la competencia
El equipo comandado por Eduardo Coudet vuelve a jugar de manera oficial tras casi dos meses. Su última presentación fue en la derrota ante Belgrano por la final del Torneo Apertura.