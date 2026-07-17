Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Luis de la Fuente abrió el paraguas antes de que España dispute la final del Mundial ante Argentina: “Los árbitros no tienen que ser permisivos”

El entrenador español, que busca quedar en la historia, palpitó el cruce de este domingo frente a Argentina.

Luis de la Fuente, DT de España.
© Getty ImagesLuis de la Fuente, DT de España.

Este domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium, Argentina y España disputarán la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los sudamericanos buscarán su cuarto título, mientras que los europeos, comandados por Luis de la Fuente, irán por su segunda estrella.

A lo largo de toda la competencia, diferentes protagonistas acusaron a los de Lionel Scaloni de recibir ayudas arbitrales para poder avanzar de ronda. A menos de 48 horas para el gran partido, las repercusiones siguen latentes, y el oriundo de Haro, de 65 años, brindó una entrevista exclusiva con Sport, donde hizo foco en el desempeño de los jueces.

+ Seguinos en

De la Fuente dejó en claro que Argentina tiene un juego muy físico, y sobre todo brusco. Por eso mismo, aprovechó para marcarle la cancha al esloveno Slavko Vinčić, que fue designado por FIFA para impartir justicia: “No puede actuar con permisividad y permitir que se exceda el reglamento y se supere esas líneas de la legalidad futbolística”, sostuvo.

“Yo tengo fe ciega en los árbitros, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partido tenemos que plantear. Nosotros en determinados escenarios no nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, del juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones… no quiero decir que Argentina vaya a hacerlo, Argentina va a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única en exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo, en mejorar nuestro estilo”, expuso.

Tras diferenciar lo que cree que pasará dentro del campo de juego, indicó: “Si estamos cerca de nuestra idea, cerca de la propuesta que nos ha traído hasta aquí, todo lo que nos acerque a ello, tendremos más garantías de pelear por ganar. Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos“.

Luis de la Fuente le envió un mensaje a Lionel Scaloni

En la previa al último partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la gloria eterna está en juego, Luis de la Fuente se refirió exclusivamente sobre Lionel Scaloni, a quien conoce muy bien, ya que fue su alumno en el curso de entrenador.

“Tenemos una excelente relación. Lo aprecio mucho, no solo como entrenador, sino también como persona. Ambos intentaremos utilizar nuestras armas para ganar. Scaloni está haciendo historia en el fútbol argentino“, enfatizó De la Fuente en la última rueda de prensa previa a la gran final del domingo.

DATOS CLAVES

  • Domingo 19 de julio: Argentina y España jugarán la final mundial en el MetLife Stadium.
  • Luis de la Fuente pidió al árbitro que no permita excesos reglamentarios.
  • Slavko Vinčić: el esloveno fue designado por la FIFA para arbitrar el partido.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones