Eduardo Coudet, muy duro tras la eliminación de River en la Copa Argentina ante Aldosivi: “Fue un papelón”

Este sábado por la noche, Aldosivi le ganó 3-1 a River y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026, instancia en la que enfrentará a Independiente Rivadavia. Con un doblete de Tomás Fernández y un gol de Nicolás Cordero para los de Mar del Plata y el descuento de Rafael Santos Borré, se selló la eliminación del Millonario. En ese contexto, habló Eduardo Coudet.

Cabe recordar que el Tiburón había ganado un solo partido en todo el año, por lo que alcanzó su segunda victoria en la temporada. De hecho, no ganó en todo el Torneo Apertura 2026, debido a que el único triunfo que consiguió fue en los 32avos de final de esta misma competición, cuando venció a San Miguel, elenco que disputa la segunda división del fútbol argentino.

⚠️ Estas son las únicas dos victorias de Aldosivi en todo el 2026: pic.twitter.com/IHsT3qQofJ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 18, 2026

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa protocolar al término del partido, el Chacho fue contundente. “Tenemos que ser realistas, lo de hoy fue un papelón“, sentenció Coudet sin titubear. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y expresó: “No le encuentro otra palabra“. No conforme con esa fuerte declaración, fue por más y manifestó: “No me gustó nada“.

Inmediatamente después, el entrenador continuó con su relato. “Más allá de respetar a todos los rivales porque podes perder con cualquiera, pero siento que el equipo hoy no transmitió dentro del campo de juego“, sostuvo el director técnico ante el micrófono. Además, tiró: “Excusas podemos buscar un montón. Pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen“.

Eduardo Coudet, director técnico de River Plate. (Getty Images)

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Un momento caliente durante la rueda de prensa fue cuando le preguntaron sobre la incierta continuidad de Juan Fernando Quintero. En ese preciso momento, el Chacho aseguró: “Juanfer se tiene que presentar el jueves“. Luego, le consultaron sobre la decisión de separar tantos futbolistas del plantel, soltó: “Fue una decisión del club, fue institucional“.

Por otro lado, Eduardo se refirió al nivel del equipo. “No es lo que veo en la semana, no sé por qué nos cuesta tanto ejecutar en los partidos lo que trabajamos“, reconoció tras la dura derrota ante Aldosivi. En ese sentido, miró hacia el futuro inmediato y aseguró: “Hay que trabajar y encontrar soluciones. Tenemos que hacernos responsables“.

Eduardo Coudet, director técnico de River Plate. (Getty Images)

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A su vez, el entrenador no dudó sobre su idea. “Tenemos la intención de armar algo bueno, lindo, que la gente se sienta identificada con el equipo“, deslizó en primera instancia. Automáticamente, agregó: “Para eso necesitamos completar el mercado“. Eso sí, antes de cerrarse en la excusa de las incorporaciones, aclaró: “Pero también tenemos que mejorar muchísimo“.

En un mensaje muy parecido, el Chacho expresó: “No pasa por pedir refuerzos. Hay un montón de tratativas que no se han cerrado todavía. Hay jugadores que hemos tenido que acelerar, como en el caso de los delanteros“. A modo de ejemplo sobre esta cuestión, reveló: “Lucas (Beltrán) iba a tener una semana aparte para el físico pero, por la lesión de Seba, lo utilizamos”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “En una semana estamos compitiendo otra vez por el torneo local, en cancha de River“, añadió con vistas hacia el debut por el Torneo Clausura 2026. Por último, el director técnico dijo: “Hay que saber el lugar y el club donde estamos, hay que ser valiente y revertir esta imagen, que fue muy pobre“.

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El cuadro final de la Copa Argentina 2026

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