Las 11 frases de Dibu Martínez antes de la final del Mundial: el dolor en la mano, el sueño del bicampeonato y el triunfo ante Inglaterra

Costumbres son costumbres. Argentina las respeta. Así como sucedió en las Copas América de 2021 y 2024, y en Qatar 2022, en la previa de la final del Mundial 2026 quien acompañó a Lionel Scaloni a dialogar con la prensa en conferencia fue Emiliano Martínez.

El Dibu habló largo y tendido ante los micrófonos sentado en la sala de prensa, aunque también le dejó testimonios a un puñado de periodistas presentes en Nueva York antes de afrontar la conferencia. Incluso, en un crossover inesperado en el encuentro con algunos fans, le respondió una consulta al jugador de la NBA, Kevin Durant.

Entre sus testimonios, el marplatense palpitó la final ante España, que se jugará este domingo en el MetLife de East Rutherford. Además, habló de lo que significó eliminar a Inglaterra en las semis de este Mundial y la ilusión de ganar el bicampeonato con la Selección Argentina. Por último, reveló que estuvo lesionado durante toda la Copa del Mundo. A continuación, un repaso por sus mejores frases.

Habló Dibu: sus mejores frases en la previa de la final del Mundial

La respuesta a Kevin Durant sobre lo que simbolizaría ser bicampeón: “Es la pregunta más dificil que alguien me hizo. Estuve orgulloso de lo que conseguimos en Qatar. Una vez que ganamos el Mundial, vimos a Argentina como nunca se vio. El otro día, después de ganarle a Inglaterra, vimos los festejos en las calles hasta las dos de la mañana. Los fans están locos, significa mucho para mi ver al país así; me enorgullece mucho, me emociona ver eso y que mi familia lo vea también me genera orgullo. Tenemos un grupo de entrenadores y de jugadores que trabajan increíblemente fuerte todos los días para darle alegrías al país. Junto con Leo y todo el equipo vamos a luchar hasta el final para lograr el bicampeonato y llevar la copa para Argentina”.

Si jugar contra España es una revancha por la Finalissima cancelada: “Es raro. Era el destino jugar contra ellos esta final. Estaba la ilusión de la Finalissima, volviendo al Lusail después del Mundial, pero jugar una final de Mundial deja otras sensaciones mucho más lindas”.

Ganarle a Inglaterra: “Fue el segundo partido que más disfruté con la Selección, por las semis, por la gente y por la historia. Ganar otra vez el Mundial después de eso sería algo que solo me lleva a imaginarme los festejos con la gente, llevando la cuarta estrella bordada a Argentina. Lo estoy visualizando y soñando”.

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Las críticas que recibe Argentina por los rivales en este Mundial: “A veces la gente opina por opinar. Nosotros no los elegimos, los partidos son siempre difíciles y la final no será un caso diferente. Siempre hay que adaptarse a las situaciones y somos los mejores en eso”.

Análisis sobre España: “Los conocemos y nos conocen. Nosotros cometimos algunos errores, pero si tenemos jugadores arriba que te meten uno o dos goles por partido, solo alcanza una valla en cero para ganar y, en este caso, ser campeón”.

Si gana el Mundial, ¿se retira de la Selección?: “Creo que fue con Nico (Novello) y con algunos de los chicos que dije eso. Primero hay que ganar el domingo, solo pienso en ganar la final. Soy un agradecido a la vida y a mi familia de estar acá. Trato de disfrutar del momento, a veces uno no es conciente de donde está parado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero hay que disfrutarlo porque esto lo vamos a recordar toda la vida”.

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Su deseo personal para la final: “Estoy deseando el arco en cero el domingo”

La lesión pre Mundial: “Me duele la mano todos los días. Evité la operación, todos los especialistas me decían que me tenía que operar. No pude entrenar con el grupo, me afectó muchísimo. A partir de Egipto entrené 100% a la par y me siento mucho mejor ahora. Tuve una preparación diferente al resto, hasta dos días antes del debut me tiraba a atajar con una sola mano”.

“TODAVÍA ME DUELE TODOS LOS DÍAS” El Dibu Martínez sobre su lesión en la mano y cómo lo llevó a lo largo de la Copa del Mundo.



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Su rol en este Mundial: “No me importa salir en la tapa de los diarios o tener un trofeo individual. Me interesa tener el apoyo de mi entrenador y de mis compañeros. Quiero que mis compañeros sean la figura, querer el rol de protagonista no es lo que quiero, pero si me toca lo haré”.

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Comparación personal entre Qatar 2022 y este Mundial: “Estoy mejor en este Mundial que en el anterior. En Qatar fui decisivo por los penales nomás, creo que en este Mundial estoy mejor con el juego de pies, con atajadas en los partidos y demás. El domingo me van a ver salir al campo de juego con una sonrisa. En la final de Qatar me tocó accionar solamente en el minuto 123, recibí tres goles antes de eso, y muchas veces cuando te meten tres goles perdés los partidos. Por suerte conservo ese barrio que me queda de chico y saco adelante los momentos por eso y por esa confianza”.

Elogios a España: “Es una gran selección. Conozco mucho a los jugadores por enfrentarlos en la premier y por ver la liga. Tienen un gran entrenador, un gran plantel, más allá de Lamine. tienen sus armar, así como nosotros también. Ojalá sea un partido que los espectadores recuerden toda su vida”.

El cuadro del Mundial 2026

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En síntesis