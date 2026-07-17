¿Qué camiseta usará Argentina en la final del Mundial 2026 ante España?

FIFA definió cómo serán las equipaciones para la final del próximo domingo. Buen augurio para la Albiceleste.

Después de haber logrado la victoria histórica contra Inglaterra con la equipación alternativa, la Selección Argentina ya sabe cómo vestirá en la final. FIFA oficializó los uniformes para el encuentro del próximo domingo ante España, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey.

Poco más de 48 horas antes del partido decisivo, ya se sabe cómo saldrán a la cancha los futbolistas para definir al gran campeón del Mundial 2026. La decisión de las autoridades viene un buen recuerdo para los defensores del título.

El domingo, Argentina saldrá a la cancha con su camiseta titular, acompañada por pantalón y medias blancas. De esta manera, los de Lionel Scaloni jugarán con los mismos colores que en la final de Qatar 2022 contra Francia. Está descartado que se utilicen pantalón o medias oscuras.

Por su parte, España jugará con su camiseta roja titular, con pantalón y medias azules. Será la primera vez que jugará una final del mundo con esta combinación de colores, ya jugó completamente de azul en la anterior ante Países Bajos en Sudáfrica 2010.

Los uniformes para Argentina vs. España. (Foto: Getty Images)

En cuanto a los arqueros, Dibu Martínez jugará de verde (también fue así en Lusail), mientras que Unai Simón lo hará de turquesa. Por su parte, tanto el árbitro principal como sus colaboradores vestirán de negro, con distintos detalles dorados en su uniforme.

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¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

El camino de Argentina a la final del Mundial 2026

Argentina 3 – 0 Argelia | Fase de grupos

Argentina 2 – 0 Austria | Fase de grupos

Argentina 3 – 1 Jordania | Fase de grupos

Argentina 3 – 2 Cabo Verde | 16avos de final

Argentina 3 – 2 Egipto | Octavos de final

Argentina 3 – 1 Suiza | Cuartos de final

Argentina 2 – 1 Inglaterra | Semifinal

El camino de España a la final del Mundial 2026

España 0 – 0 Cabo Verde | Fase de grupos

España 4 – 0 Arabia Saudita | Fase de grupos

España 1 – 0 Uruguay | Fase de grupos

España 3 – 0 Austria | 16avos de final

España 1 – 0 Portugal | Octavos de final

España 2 – 1 Bélgica | Cuartos de final

España 2 – 0 Francia | Semifinal