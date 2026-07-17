Rodri elogió a Argentina y dio las dos claves de España para frenar a Messi en la final del Mundial: “Habla por sí solo”

Comienza la previa de la gran final del Mundial 2026. En el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección Argentina se mide ante la Selección de España en búsqueda de la cuarta estrella, así como también del primer bicampeonato de su historia, algo que estuvo cerca de lograr en 1990.

En la antesala de este encuentro, Rodri, capitán de la Roja, habló en una entrevista con el Diario As, en donde se refirió a la actualidad de Lionel Messi, máximo goleador del certamen. En este sentido, dio las claves que tendrán que cumplir para poder detenerlo en el campo de juego.

“Primero, alejarlo del área. Y, segundo, cuando inevitablemente toque defender, pues estar más cerca, ser más agresivo. Quizá, no hundirse tanto”, inició el mediocampista de Manchester City sobre el plan para anular a Messi a lo largo de los 90 minutos del encuentro.

Siguiendo por la misma línea, sumó sobre cómo cambia en la planificación de su equipo: “Somos un equipo que realiza la presión hacia delante para obligar a nuestros rivales a jugar hacia atrás y creo que es la clave del partido del domingo. Pero con un jugador como Leo, muchas veces imprevisible, habrá que estar muy atento”.

Y agregó: “Messi habla por sí solo. Pero más allá de los reconocimientos individuales, por él habla su trayectoria. Tantos años al máximo nivel. Llegar a los, no sé cuántos años tiene ahora (39), en ese estado de forma y ser el mejor jugador del Mundial es increíble. Para ellos es más que un jugador. Es un referente, su líder. Pero habrá que controlar a Argentina en todos los ámbitos”.

Por otro lado, habló sobre la forma de juego del seleccionado argentino: “Creo que son partidos totalmente distintos. Cuando hablamos de planificación de partidos, hablamos de esto. Son rivales que hay que moldear de manera distinta, que hay que entender de manera distinta”.

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Y cerró: “Francia con más poderío arriba, de transiciones. Argentina es un equipo más colectivo, más de tenencia, muy agresivo, carismático… Diferente. Hay que entender cómo hacerles daño con nuestras armas, entender que tienen muchos jugadores con calidad para marcar diferencias y hacer un partido muy completo a nivel ofensivo y defensivo, si queremos ganar”.

Rodri volvió a elogiar a Argentina

Luego de esta entrevista, el volante también habló con los medios en conferencia de prensa, en donde también dejó palabras de elogio para el equipo argentino. “Argentina es un equipo muy competitivo. Tuvo muchos partidos en los que estuvo atrás en el marcador y los dio vuelta. Es un equipo que saca su mejor versión cuando peor está. Es un equipo competitivo y en los últimos años ha demostrado ser el equipo más en forma. Es el actual campeón y rival a batir”, afirmó.

Datos claves

Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.

jugarán la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. El capitán Rodri detalló el plan táctico de España para intentar anular a Messi.

detalló el plan táctico de España para intentar anular a Messi. Lionel Messi llega a la final como el máximo goleador del torneo a los 39 años.