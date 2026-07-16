Los fanáticos de los Diablos Rojos no toleraron que el marcador central haya levantado la bandera que decía Las Malvinas son argentinas.

La Selección Argentina jugó el partido que tenía que jugar ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. La rivalidad histórica hizo que los futbolistas den un plus extra y eso se notó desde el momento de cantar el himno. Ya dentro del campo de juego, todas las pelotas se disputaron como si fuese la última, el temperamento, la garra y el deseo casi insoportable de necesitar ganar tuvo su recompensa.

Los de Lionel Scaloni lo ganaron 2 a 1 y avanzaron a una nueva final. Una vez finalizado el partido ante Inglaterra se vivió uno de los momentos más emotivos y simbólicos de los últimos tiempos. Algunos jugadores de la Selección Argentina, entre ellos Lisandro Martínez, tomaron una bandera casera que se infiltró en el estadio que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Cabe recordar que tanto la FIFA prohíbe ese tipo de banderas ya que las considera un mensaje político, pero a los jugadores de la Selección Argentina poco les importó y levantaron con gran orgullo esa bandera que simboliza mucho para el país que todavía tiene la herida abierta de la Guerra de Malvinas.

Curioso tuit de Manchester United

La cuenta oficial de Manchester United publicó un mensaje en el cual felicitaba a Lisandro Martínez por haber avanzado a la final y consolaba a Kobbie Mainoo y Marcus Rashford por haberse quedado a las puertas de disputar el partido más importante de su historia.

Lógicamente, ese mensaje en redes cayó muy mal entre los hinchas de Manchester United. Fueron cientos los comentarios negativos, especialmente los que apuntaron contra Lisandro Martínez, a quien acusaron de bajar su nivel en el equipo y también hubo enojo porque él fue uno de los que levantó la bandera de Malvinas.

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Los hinchas del United piden que se vaya

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