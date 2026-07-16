Se confirmó el árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

FIFA anunció el último detalle para la gran definición de la cita, el próximo domingo en el MetLife Stadium.

La Selección Argentina va por su cuarta estrella. Este domingo, en el MetLife Stadium, la Albiceleste enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026. Slavko Vincic fue confirmado este jueves por la FIFA como el árbitro de este partido decisivo.

El esloveno, de 46 años, dirigirá una final de la cita mundialista por primera vez en su carrera. Sin embargo, ya tiene experiencia en esta competición, por lo que la final será su sexto compromiso, incluyendo los duelos en los que participó en Qatar 2022.

El equipo de Vincic en cancha este domingo se completará con otros dos eslovenos, Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, como asistentes 1 y 2, además de dos jordanos, Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf, como cuarto y quinto árbitro.

Terna arbitral de Argentina vs. España

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Asistente de Reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Los partidos de Vincic en el Mundial 2026

En fase de grupos, fue el árbitro del empate por 1-1 entre Brasil y Marruecos y luego apareció en la zona de Argentina para la victoria de Argelia por 2-1 ante Jordania. Posteriormente, en 16avos de final, dirigió el triunfo por 2-0 de México ante Ecuador.

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Con la final ya confirmada, las apuestas al ganador concentran toda la atención de los hinchas en estas horas decisivas.

El duro antecedente de Argentina con Vincic

El esloveno dirigió también dos partidos en Qatar 2022: la goleada por 3-0 de Inglaterra ante Gales y la victoria de Arabia Saudita por 2-1 ante la Albiceleste. El tropiezo de los liderados por Lionel Messi asustó a todos, pero fue la alarma en el momento justo para despertar al equipo y darle el envión para conquistar la tercera estrella.

Messi en la derrota ante Arabia Saudita. (Foto: Getty)

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