En México sienten a la Argentina como su máximo rival futbolístico. Es que la Albiceleste es, históricamente, la piedra en el zapato para el combinado azteca, por las derrotas que sufrió tanto en la Copa del Mundo (lo eliminó en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, más allá de las victorias argentinas en la Fase de Grupos de Qatar 2022 y Uruguay 1930) como en la Copa Confederaciones (Semifinales de la edición 2005) y Copa América (Final en 1993 y Semifinal en 2007).

Por lo que el Mundial Sub 20 se presentaba como la chance para desquitarse, puesto que en el territorio norteamericano había elevado el entusiasmo con el nivel y con los resultados del elenco comandado por Eduardo Arce. No obstante, tras desplazar al local Chile en Octavos de Final, perdieron 2 a 0 con los dirigidos por Diego Placente, en un duelo que se desvirtuó por las agresiones tanto del cuerpo técnico como de los juveniles mexicanos. De hecho, terminaron sufriendo dos expulsiones: Diego Ochoa Bermejo y Tahiel Jiménez.

Al respecto, el que habló fue el propio Placente en una conversación que mantuvo con Dsports Radio, en donde, entre varios temas relacionados a los seleccionados juveniles de Argentina, repasó lo que fueron los distintos episodios del Mundial Sub 20 de Chile 2025, entre ellos, el cruce con el staff del equipo nacional mexicano.

”No teníamos idea de que había una rivalidad tan grande con México”, expresó el técnico del elenco celeste y blanco, a raíz tanto de lo que sucedió en el Estadio Nacional de Santiago, como de las declaraciones previas y posteriores de los integrantes del Tri.

En esa misma línea, Placente aclaró el motivo de su reacción, la cual se viralizó en redes sociales, haciendo el gesto de silencio: ”Hubo algunas faltas de respeto y eso es lo que me hizo enojar. Fue un partido muy caliente en los bancos, pero jamás imaginábamos tanta rivalidad”.

Para cerrar, subrayó que, tal como mostraron durante el Mundial Sub 20, buscarán mantener su actitud en el certamen que se llevará a cabo en Qatar en el mes de noviembre: ”Siempre buscamos bajar la línea de jugar y de ser respetuosos con el rival. Trataremos de hacer lo mismo con el Sub-17”.

Argentina va en busca de la revancha en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 integra el Grupo D del Mundial de Qatar 2025. Se enfrentará a Bélgica el lunes 3 de noviembre, a Túnez el jueves 6 y a Fiyi el domingo 9.

