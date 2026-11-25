Aunque la decisión de llevar nuevamente el máximo trofeo continental a Estados Unidos generó polémica entre los fanáticos del fútbol sudamericano, un campeón del mundo con la Albiceleste respaldó la elección de la sede.

Nery Pumpido, quien alzó la Copa del Mundo de la FIFA como el arquero titular de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986, es actualmente el director de Desarrollo de la Conmebol. Así, su opinión sobre la elección de la sede para la próxima Copa América, en 2028, es autorizada y cuenta con el conocimiento desde dentro del máximo ente del fútbol sudamericano.

Consultado sobre la decisión de la Conmebol de llevar nuevamente la Copa América a Estados Unidos, Pumpido no anduvo con vueltas y dejó en claro que hay una distancia sideral entre el país de las 50 estrellas y el resto de los candidatos a organizar el torneo en 2028.

“Hay una diferencia muy grande en todo sentido. Creemos que fue muy buena la anterior (Copa América en Estados Unidos) y muy beneficiosa para toda la federación”, afirmó Pumpido en diálogo con distinos medios en la previa de la final de la Copa Libertadores 2026.

Pros y contras de la sede

Aunque a muchos hinchas sudamericanos no les guste la elección de la próxima sede de la Copa América, que será el mismo país que organizó la edición anterior, así como el Mundial de Clubes de 2025 y el Mundial de 2026, hay demasiados argumentos a favor de Estados Unidos como para que la Conmebol los ignore.

Nery Pumpido, Director de Desarrollo de la Conmebol.

Desde el punto de vista logístico, quizás el aspecto que más pondera la confederación sudamericana de fútbol, no hay con qué darle al país norteamericano.

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Está claro que la centralización de los eventos futbolísticos en Estados Unidos, un país donde el fútbol ocupa un cuarto escalón entre los deportes más populares, no es ideal. Sin embargo, las facilidades que ofrece también permiten recibir a los cientos de miles de turistas que visitan el país por el evento deportivo

Cómo le fue a la Selección Argentina en Estados Unidos

La Copa América 2028 será la tercera edición que se dispute en Estados Unidos, todas en un lapso de 12 años. Además, si se cuentan los Mundiales disputados en territorio estadounidense, será el quinto gran torneo en el que participe la Selección Argentina en ese país. La lista completa incluye el Mundial de 1994, la Copa América Centenario 2016, la Copa América 2024, el Mundial de 2026 y la Copa América 2028.

En ese recorrido, la Selección Argentina cayó en dos finales en Estados Unidos (Copa América 2016 y Mundial 2026) y se consagró en una oportunidad (Copa América 2024). En 1994, fue eliminada en los octavos de final de un Mundial recordado por la polémica suspensión de Diego Armando Maradona. En 2028, la Selección defenderá su corona continental en el mismo país donde fue coronado en 2024.

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En síntesis