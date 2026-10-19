Del Potro, candidato a ingresar al Salón de la Fama del tenis

Una de las mayores distinciones que puede tener un tenista es ingresar al Salón de la Fama, algo que consiguió Roger Federer en 2025. Es que para poder ser postulado a semejante reconocimiento, uno de los requisitos es llevar cinco años retirado del profesionalismo, algo que alcanzará Juan Martín Del Potro en 2027.

Por tal motivo, el Salón de la Fama del tenis ya tiene a sus tres candidatos para sumarse en 2027. Se trata de Juan Martín Del Potro, Ashleigh Barty y Svetlana Kuznetsova. Todos fueron campeones de Grand Slam, pero lo que también se tiene en cuenta es su influencia en el deporte.

Ante esta situación todo indica que la pelea por ingresar al Salón de la Fama estará entre Juan Martín Del Potro y Ashleigh Barty, la australiana de 30 años que se consagró campeona de Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Australia en individuales y del US Open en dobles.

Ashleigh Barty tras ganar el Abierto de Australi 2022. (Foto: Getty).

La votación promete ser peleada entre el argentino y la australiana. Cabe recordar que Juan Martín Del Potro tuvo una carrera sobresaliente en la que se destacan sus 22 títulos -entre ellos el US Open 2009- y la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por otro lado, en 2016 llevó al equipo argentino a ganar la Copa Davis. Las lesiones impidieron que sus logros sean mayores, pero así y todo dejó una huella imborrable en los amantes del tenis.

Del Potro llegó a la final del US Open en 2018. (Foto: Getty).

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Así describe el sitio oficial del Salón de la Fama a Del Potro

“El argentino Juan Martín del Potro es el campeón del US Open de 2009 en la categoría individual masculina, uno de los 22 títulos que conquistó a lo largo de su carrera. En 2008, siendo todavía un adolescente, Del Potro obtuvo cuatro títulos individuales de la ATP, logrando en el camino una racha de 23 victorias consecutivas.

En 2009, llegó a su primera final de un torneo de Grand Slam y aseguró la victoria en cinco sets en el US Open. Finalizó el año como el jugador más joven dentro del top 10 del ranking. En 2016, del Potro lideró a Argentina hacia su primer título de Copa Davis y también obtuvo una medalla de plata en la competición individual de los Juegos Olímpicos“, se publicó en la web oficial del Salón de la Fama.

DATOS CLAVE

Juan Martín Del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama en 2027.

fue nominado para ingresar al Salón de la Fama en 2027. Ashleigh Barty y Svetlana Kuznetsova integran la nómina de candidatos para el Salón de la Fama.

integran la nómina de candidatos para el Salón de la Fama. Juan Martín Del Potro conquistó el US Open 2009 y la Copa Davis 2016 con Argentina.