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Alineaciones de Augsburg y Freiburg por la Bundesliga: formaciones probables

Augsburg y Freiburg se enfrentan este sábado 31 de octubre en el WWK Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Augsburg vs. Freiburg, Bundesliga
Augsburg vs. Freiburg, Bundesliga

Augsburg recibe a Freiburg este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg viene de empatar 1-1 con Union Berlin y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Freiburg viene de caer 1-3 ante Bayern y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Augsburg y Freiburg

Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Yannik Keitel, Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima, Anton Kade, Robin Fellhauer, Han-Noah Massengo, Fabian Rieder, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.

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Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Yuito Suzuki, Patrick Osterhage, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

La previa de Augsburg y Freiburg: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: WWK Arena
  • Historial: 36 cruces — Augsburg ganó 9, Freiburg ganó 17 y empataron 10
  • Último antecedente: 18/01/2026: Augsburg 2-2 Freiburg
  • Próximo partido de Augsburg: vs. RB Leipzig, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Freiburg: vs. Union Berlin, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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