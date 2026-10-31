Alineaciones de Augsburg y Freiburg por la Bundesliga: formaciones probables

Augsburg y Freiburg se enfrentan este sábado 31 de octubre en el WWK Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Augsburg recibe a Freiburg este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg viene de empatar 1-1 con Union Berlin y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Freiburg viene de caer 1-3 ante Bayern y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Augsburg y Freiburg

Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Yannik Keitel, Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima, Anton Kade, Robin Fellhauer, Han-Noah Massengo, Fabian Rieder, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Yuito Suzuki, Patrick Osterhage, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

La previa de Augsburg y Freiburg: todo lo que hay que saber