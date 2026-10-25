Alineaciones de Freiburg y Bayern por la Bundesliga: formaciones probables

Freiburg recibe a Bayern este domingo 25 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. Freiburg viene de caer 1-2 ante Leverkusen y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Bayern viene de ganarle 6-1 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Freiburg y Bayern
Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Yuito Suzuki, Patrick Osterhage, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.
Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Tom Bischof, Lennart Karl, Konrad Laimer, Michael Olise, Harry Kane, Serge Gnabry. DT: Aaron Danks.
La previa de Freiburg y Bayern: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España
- Estadio: Europa-Park-Stadion
- Historial: 54 cruces — Freiburg ganó 5, Bayern ganó 39 y empataron 10
- Último antecedente: 04/04/2026: Freiburg 2-3 Bayern
- Próximo partido de Freiburg: vs. Augsburg, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Bayern: vs. Dortmund, sábado 31 de octubre