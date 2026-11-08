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Alineaciones de Freiburg y Union Berlin por la Bundesliga: formaciones probables

Freiburg y Union Berlin se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Europa-Park-Stadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Freiburg vs. Union Berlin, Bundesliga
Freiburg vs. Union Berlin, Bundesliga

Freiburg recibe a Union Berlin este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. Freiburg viene de ganarle 2-1 a Augsburg y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Union Berlin viene de empatar 1-1 con Colonia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Freiburg y Union Berlin

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Yannick Engelhardt, Yuito Suzuki, Maximilian Eggestein, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

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Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Marvin Friedrich, Derrick Köhn, András Schäfer, Michel Aebischer, Rani Khedira, Kastriot Imeri, Tim Skarke, Livan Burcu. DT: Mauro Lustrinelli.

La previa de Freiburg y Union Berlin: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España
  • Estadio: Europa-Park-Stadion
  • Historial: 20 cruces — Freiburg ganó 4, Union Berlin ganó 10 y empataron 6
  • Último antecedente: 15/03/2026: Freiburg 0-1 Union Berlin
  • Próximo partido de Freiburg: vs. Elversberg, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Union Berlin: vs. RB Leipzig, sábado 21 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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