Alineaciones de Freiburg y Union Berlin por la Bundesliga: formaciones probables

Freiburg y Union Berlin se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Europa-Park-Stadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Freiburg recibe a Union Berlin este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. Freiburg viene de ganarle 2-1 a Augsburg y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Union Berlin viene de empatar 1-1 con Colonia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Freiburg y Union Berlin

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Yannick Engelhardt, Yuito Suzuki, Maximilian Eggestein, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Marvin Friedrich, Derrick Köhn, András Schäfer, Michel Aebischer, Rani Khedira, Kastriot Imeri, Tim Skarke, Livan Burcu. DT: Mauro Lustrinelli.

La previa de Freiburg y Union Berlin: todo lo que hay que saber