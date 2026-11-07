Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Bayern por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Mainz y Bayern se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Mewa Arena, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Mainz recibe a Bayern este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. El Bayern llega como líder absoluto y con una Champions reciente de por medio, mientras Mainz busca cortar una racha que ya le costó tres derrotas seguidas.

Para los de Múnich es una oportunidad más de estirar la diferencia en la tabla; para Mainz, la chance de frenar la caída antes de que se vuelva preocupante.

La actualidad de ambos equipos

Mainz atraviesa un momento complicado. Viene de caer 1-4 ante Elversberg, antes había perdido 0-2 con Bochum y en la fecha anterior también cayó de local frente a Bremen. Tres derrotas al hilo que lo dejaron en la décima posición con 10 puntos en ocho partidos, un andar que necesita cortar cuanto antes para no alejarse de los puestos de arriba.

El Bayern, en cambio, llega lanzado. Ganó 2-0 en su visita al Atlético, empató 2-2 con Dortmund en el Allianz Arena y antes había goleado 6-1 a Magdeburgo. Lidera la Bundesliga con 18 puntos en ocho fechas y no da señales de bajar el ritmo, ni siquiera combinando la Champions con el campeonato local.

El historial entre Mainz y Bayern

El historial es abrumador a favor del Bayern: de 43 enfrentamientos ganó 31, Mainz apenas pudo quedarse con 8 y hubo 4 empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 127 contra 52.

En los últimos cruces la tendencia no cambió demasiado. El más reciente terminó Mainz 3-4 Bayern, y entre los antecedentes aparecen goleadas como el 8-1 de 2024 o el 0-4 de 2023, aunque también hubo algún triunfo mainecino como el 2-1 de diciembre de 2024.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Mainz vs. Bayern 3-4 Bundesliga 14/12/2025 Bayern vs. Mainz 2-2 Bundesliga 26/04/2025 Bayern vs. Mainz 3-0 Bundesliga 14/12/2024 Mainz vs. Bayern 2-1 Bundesliga 30/10/2024 Mainz vs. Bayern 0-4 DFB Pokal 09/03/2024 Bayern vs. Mainz 8-1 Bundesliga 21/10/2023 Mainz vs. Bayern 1-3 Bundesliga 22/04/2023 Mainz vs. Bayern 3-1 Bundesliga 01/02/2023 Mainz vs. Bayern 0-4 DFB Pokal 29/10/2022 Bayern vs. Mainz 6-2 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Eintracht Frankfurt Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 RB Leipzig vs. Augsburg Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Dortmund vs. Elversberg Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Stuttgart vs. Werder Bremen Sábado 7 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Colonia vs. Leverkusen Domingo 8 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Union Berlin Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Hoffenheim vs. Schalke Domingo 8 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis

Mainz y Bayern se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Mainz suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Bayern suma 18 puntos en el torneo.