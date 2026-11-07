Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Bayern por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Mainz recibe a Bayern este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. El Bayern llega como líder absoluto y con una Champions reciente de por medio, mientras Mainz busca cortar una racha que ya le costó tres derrotas seguidas.
Para los de Múnich es una oportunidad más de estirar la diferencia en la tabla; para Mainz, la chance de frenar la caída antes de que se vuelva preocupante.
La actualidad de ambos equipos
Mainz atraviesa un momento complicado. Viene de caer 1-4 ante Elversberg, antes había perdido 0-2 con Bochum y en la fecha anterior también cayó de local frente a Bremen. Tres derrotas al hilo que lo dejaron en la décima posición con 10 puntos en ocho partidos, un andar que necesita cortar cuanto antes para no alejarse de los puestos de arriba.
El Bayern, en cambio, llega lanzado. Ganó 2-0 en su visita al Atlético, empató 2-2 con Dortmund en el Allianz Arena y antes había goleado 6-1 a Magdeburgo. Lidera la Bundesliga con 18 puntos en ocho fechas y no da señales de bajar el ritmo, ni siquiera combinando la Champions con el campeonato local.
El historial entre Mainz y Bayern
El historial es abrumador a favor del Bayern: de 43 enfrentamientos ganó 31, Mainz apenas pudo quedarse con 8 y hubo 4 empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 127 contra 52.
En los últimos cruces la tendencia no cambió demasiado. El más reciente terminó Mainz 3-4 Bayern, y entre los antecedentes aparecen goleadas como el 8-1 de 2024 o el 0-4 de 2023, aunque también hubo algún triunfo mainecino como el 2-1 de diciembre de 2024.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Mainz vs. Bayern
|3-4
|Bundesliga
|14/12/2025
|Bayern vs. Mainz
|2-2
|Bundesliga
|26/04/2025
|Bayern vs. Mainz
|3-0
|Bundesliga
|14/12/2024
|Mainz vs. Bayern
|2-1
|Bundesliga
|30/10/2024
|Mainz vs. Bayern
|0-4
|DFB Pokal
|09/03/2024
|Bayern vs. Mainz
|8-1
|Bundesliga
|21/10/2023
|Mainz vs. Bayern
|1-3
|Bundesliga
|22/04/2023
|Mainz vs. Bayern
|3-1
|Bundesliga
|01/02/2023
|Mainz vs. Bayern
|0-4
|DFB Pokal
|29/10/2022
|Bayern vs. Mainz
|6-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Augsburg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Dortmund vs. Elversberg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Colonia vs. Leverkusen
|Domingo 8 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Union Berlin
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Hoffenheim vs. Schalke
|Domingo 8 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Mainz y Bayern se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Mainz suma 10 puntos en el torneo.
- Bayern suma 18 puntos en el torneo.