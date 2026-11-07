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Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Bayern por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Mainz y Bayern se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Mewa Arena, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Mainz vs. Bayern, Bundesliga
Mainz vs. Bayern, Bundesliga

Mainz recibe a Bayern este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. El Bayern llega como líder absoluto y con una Champions reciente de por medio, mientras Mainz busca cortar una racha que ya le costó tres derrotas seguidas.

Para los de Múnich es una oportunidad más de estirar la diferencia en la tabla; para Mainz, la chance de frenar la caída antes de que se vuelva preocupante.

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La actualidad de ambos equipos

Mainz atraviesa un momento complicado. Viene de caer 1-4 ante Elversberg, antes había perdido 0-2 con Bochum y en la fecha anterior también cayó de local frente a Bremen. Tres derrotas al hilo que lo dejaron en la décima posición con 10 puntos en ocho partidos, un andar que necesita cortar cuanto antes para no alejarse de los puestos de arriba.

El Bayern, en cambio, llega lanzado. Ganó 2-0 en su visita al Atlético, empató 2-2 con Dortmund en el Allianz Arena y antes había goleado 6-1 a Magdeburgo. Lidera la Bundesliga con 18 puntos en ocho fechas y no da señales de bajar el ritmo, ni siquiera combinando la Champions con el campeonato local.

El historial entre Mainz y Bayern

El historial es abrumador a favor del Bayern: de 43 enfrentamientos ganó 31, Mainz apenas pudo quedarse con 8 y hubo 4 empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 127 contra 52.

En los últimos cruces la tendencia no cambió demasiado. El más reciente terminó Mainz 3-4 Bayern, y entre los antecedentes aparecen goleadas como el 8-1 de 2024 o el 0-4 de 2023, aunque también hubo algún triunfo mainecino como el 2-1 de diciembre de 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Mainz vs. Bayern3-4Bundesliga
14/12/2025Bayern vs. Mainz2-2Bundesliga
26/04/2025Bayern vs. Mainz3-0Bundesliga
14/12/2024Mainz vs. Bayern2-1Bundesliga
30/10/2024Mainz vs. Bayern0-4DFB Pokal
09/03/2024Bayern vs. Mainz8-1Bundesliga
21/10/2023Mainz vs. Bayern1-3Bundesliga
22/04/2023Mainz vs. Bayern3-1Bundesliga
01/02/2023Mainz vs. Bayern0-4DFB Pokal
29/10/2022Bayern vs. Mainz6-2Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. Eintracht FrankfurtSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
RB Leipzig vs. AugsburgSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Dortmund vs. ElversbergSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Stuttgart vs. Werder BremenSábado 7 de noviembre11:3014:3018:30
Colonia vs. LeverkusenDomingo 8 de noviembre08:3011:3015:30
Freiburg vs. Union BerlinDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30
Hoffenheim vs. SchalkeDomingo 8 de noviembre12:3015:3019:30

En síntesis

  • Mainz y Bayern se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Mainz suma 10 puntos en el torneo.
  • Bayern suma 18 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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