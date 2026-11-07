Alineaciones de Mainz y Bayern por la Bundesliga: formaciones probables

Mainz recibe a Bayern este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Mainz viene de caer 1-4 ante Elversberg y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bayern viene de empatar 2-2 con Dortmund y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Mainz y Bayern
Mainz (3-5-2): Robin Zentner, Danny da Costa, Fabio Gruber, Kacper Potulski, Anthony Caci, Paul Nebel, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Silvan Widmer, Phillip Tietz, Sheraldo Becker. DT: Urs Fischer.
Bayern (4-2-3-1): Manuel Neuer, Konrad Laimer, Kim Min-jae, Hiroki Ito, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Lennart Karl, Tom Bischof, Michael Olise, Harry Kane, Nathaniel Brown. DT: Aaron Danks.
La previa de Mainz y Bayern: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Mewa Arena
- Historial: 43 cruces — Mainz ganó 8, Bayern ganó 31 y empataron 4
- Último antecedente: 25/04/2026: Mainz 3-4 Bayern
- Próximo partido de Mainz: vs. Augsburg, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Bayern: vs. Colonia, viernes 20 de noviembre