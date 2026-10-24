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Alineaciones de Augsburg y Union Berlin por la Bundesliga: formaciones probables

Augsburg y Union Berlin se enfrentan este sábado 24 de octubre en el WWK Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Augsburg vs. Union Berlin, Bundesliga
Augsburg vs. Union Berlin, Bundesliga

Augsburg recibe a Union Berlin este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg viene de caer 3-4 ante Elversberg y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Union Berlin viene de empatar 0-0 con Dortmund y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Augsburg y Union Berlin

Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Calvin Brackelmann, Robin Fellhauer, Anton Kade, Han-Noah Massengo, Fabian Rieder, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.

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Union Berlin (4-4-2): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Felix Uduokhai, Tom Rothe, Jeong Woo-yeong, András Schäfer, Rani Khedira, Michel Aebischer, Emmanuel Latte Lath, Tim Skarke. DT: Mauro Lustrinelli.

La previa de Augsburg y Union Berlin: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: WWK Arena
  • Historial: 20 cruces — Augsburg ganó 7, Union Berlin ganó 5 y empataron 8
  • Último antecedente: 16/05/2026: Union Berlin 4-0 Augsburg
  • Próximo partido de Augsburg: vs. Freiburg, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Union Berlin: vs. Colonia, domingo 1 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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