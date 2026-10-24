Alineaciones de Augsburg y Union Berlin por la Bundesliga: formaciones probables

Augsburg recibe a Union Berlin este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg viene de caer 3-4 ante Elversberg y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Union Berlin viene de empatar 0-0 con Dortmund y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Augsburg y Union Berlin
Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Calvin Brackelmann, Robin Fellhauer, Anton Kade, Han-Noah Massengo, Fabian Rieder, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.
Union Berlin (4-4-2): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Felix Uduokhai, Tom Rothe, Jeong Woo-yeong, András Schäfer, Rani Khedira, Michel Aebischer, Emmanuel Latte Lath, Tim Skarke. DT: Mauro Lustrinelli.
La previa de Augsburg y Union Berlin: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: WWK Arena
- Historial: 20 cruces — Augsburg ganó 7, Union Berlin ganó 5 y empataron 8
- Último antecedente: 16/05/2026: Union Berlin 4-0 Augsburg
- Próximo partido de Augsburg: vs. Freiburg, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Union Berlin: vs. Colonia, domingo 1 de noviembre