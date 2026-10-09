Dónde ver EN VIVO Union Berlin vs. Elversberg por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre el Estadio An der alten Forsterei recibe un partido que puede marcar el rumbo de la temporada del Union Berlin, que todavía no encuentra el funcionamiento en la Bundesliga.
El local necesita una reacción urgente porque está en zona de descenso y el calendario no da tregua. Elversberg, en cambio, llega con la confianza de haber sumado de visitante en su última presentación.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
El Union Berlin atraviesa un arranque de temporada para el olvido. Con apenas un punto en cuatro partidos y ubicado 17° en la tabla, el equipo berlinés viene de caer goleado 0-7 ante el Bayern y de perder también contra el Schalke 04 como local. El único respiro reciente llegó fuera de la liga, con un triunfo ajustado 1-0 como visitante frente al Rijeka, algo que sirve más como paliativo anímico que como prueba de mejoría futbolística.
Elversberg transita un presente bastante más tranquilo. Está séptimo con siete puntos en cuatro fechas y llega entonado tras ganarle 3-2 al Hoffenheim jugando de visitante. Antes había empatado sin goles ante el Schalke 04 y perdido con Waldhof, así que el equipo alterna rachas, pero el triunfo más reciente le da un envión extra antes de viajar a Berlín.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Dortmund vs. Werder Bremen
|Viernes 9 de octubre
|12:30
|15:30
|20:30
|Paderborn vs. Stuttgart
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Leverkusen
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Bayern
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Hamburgo
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
|Domingo 11 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Freiburg vs. Schalke
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Union Berlin y Elversberg se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Union Berlin suma 1 punto en el torneo.
- Elversberg suma 7 puntos en el torneo.