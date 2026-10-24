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Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Union Berlin por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg y Union Berlin se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el WWK Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Augsburg vs. Union Berlin, Bundesliga
Augsburg vs. Union Berlin, Bundesliga

Augsburg recibe a Union Berlin este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg llega como favorito pero no termina de encontrar la regularidad, y enfrente tiene a un Union Berlin que necesita puntos para despegar en la tabla.

Ninguno de los dos atraviesa un gran presente ofensivo, pero el local tiene margen para meterse en la mitad alta de la Bundesliga si encadena una victoria.

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La actualidad de ambos equipos

El equipo de Augsburg viene de caer 3-4 como visitante ante Elversberg, después de dos empates seguidos frente a Bayern y Hertha en su cancha. Son tres partidos sin ganar que lo dejan en la décima posición con 8 puntos, un andar irregular que contrasta con las expectativas que genera jugar en el WWK Arena.

Union Berlin, en cambio, no logra despegar: está 17° con 5 unidades después de seis fechas. Viene de un 0-0 sin goles ante Dortmund y de un triunfo ajustado por 1-0 sobre Elversberg, resultados que muestran a un equipo sólido atrás pero con poca pólvora para sumar de forma consistente.

El historial entre Augsburg y Union Berlin

El historial entre ambos está parejo: de 20 enfrentamientos, Augsburg ganó 7, Union Berlin 5 y hubo 8 empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, 22. Los últimos cruces favorecieron a Union, que se quedó con dos de los tres más recientes, incluido un contundente 4-0 como local la temporada pasada.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/05/2026Union Berlin vs. Augsburg4-0Bundesliga
15/01/2026Augsburg vs. Union Berlin1-1Bundesliga
17/05/2025Augsburg vs. Union Berlin1-2Bundesliga
15/01/2025Union Berlin vs. Augsburg0-2Bundesliga
12/04/2024Augsburg vs. Union Berlin2-0Bundesliga
25/11/2023Union Berlin vs. Augsburg1-1Bundesliga
06/05/2023Augsburg vs. Union Berlin1-0Bundesliga
07/01/2023Union Berlin vs. Augsburg4-1Club Friendlies
07/01/2023Union Berlin vs. Augsburg1-0Club Friendlies
09/11/2022Union Berlin vs. Augsburg2-2Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. HamburgoSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Colonia vs. SchalkeSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Mainz vs. Werder BremenSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
RB Leipzig vs. ElversbergSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Dortmund vs. Eintracht FrankfurtSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Hoffenheim vs. LeverkusenDomingo 25 de octubre08:3011:3015:30
Freiburg vs. BayernDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Augsburg y Union Berlin se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Augsburg suma 8 puntos en el torneo.
  • Union Berlin suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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