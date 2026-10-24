Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Union Berlin por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg recibe a Union Berlin este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg llega como favorito pero no termina de encontrar la regularidad, y enfrente tiene a un Union Berlin que necesita puntos para despegar en la tabla.
Ninguno de los dos atraviesa un gran presente ofensivo, pero el local tiene margen para meterse en la mitad alta de la Bundesliga si encadena una victoria.
La actualidad de ambos equipos
El equipo de Augsburg viene de caer 3-4 como visitante ante Elversberg, después de dos empates seguidos frente a Bayern y Hertha en su cancha. Son tres partidos sin ganar que lo dejan en la décima posición con 8 puntos, un andar irregular que contrasta con las expectativas que genera jugar en el WWK Arena.
Union Berlin, en cambio, no logra despegar: está 17° con 5 unidades después de seis fechas. Viene de un 0-0 sin goles ante Dortmund y de un triunfo ajustado por 1-0 sobre Elversberg, resultados que muestran a un equipo sólido atrás pero con poca pólvora para sumar de forma consistente.
El historial entre Augsburg y Union Berlin
El historial entre ambos está parejo: de 20 enfrentamientos, Augsburg ganó 7, Union Berlin 5 y hubo 8 empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, 22. Los últimos cruces favorecieron a Union, que se quedó con dos de los tres más recientes, incluido un contundente 4-0 como local la temporada pasada.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|Union Berlin vs. Augsburg
|4-0
|Bundesliga
|15/01/2026
|Augsburg vs. Union Berlin
|1-1
|Bundesliga
|17/05/2025
|Augsburg vs. Union Berlin
|1-2
|Bundesliga
|15/01/2025
|Union Berlin vs. Augsburg
|0-2
|Bundesliga
|12/04/2024
|Augsburg vs. Union Berlin
|2-0
|Bundesliga
|25/11/2023
|Union Berlin vs. Augsburg
|1-1
|Bundesliga
|06/05/2023
|Augsburg vs. Union Berlin
|1-0
|Bundesliga
|07/01/2023
|Union Berlin vs. Augsburg
|4-1
|Club Friendlies
|07/01/2023
|Union Berlin vs. Augsburg
|1-0
|Club Friendlies
|09/11/2022
|Union Berlin vs. Augsburg
|2-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Hamburgo
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Colonia vs. Schalke
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Werder Bremen
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Elversberg
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|Domingo 25 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Bayern
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Augsburg y Union Berlin se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Augsburg suma 8 puntos en el torneo.
- Union Berlin suma 5 puntos en el torneo.