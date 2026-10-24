Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Union Berlin por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg y Union Berlin se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el WWK Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Augsburg recibe a Union Berlin este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg llega como favorito pero no termina de encontrar la regularidad, y enfrente tiene a un Union Berlin que necesita puntos para despegar en la tabla.

Ninguno de los dos atraviesa un gran presente ofensivo, pero el local tiene margen para meterse en la mitad alta de la Bundesliga si encadena una victoria.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Augsburg viene de caer 3-4 como visitante ante Elversberg, después de dos empates seguidos frente a Bayern y Hertha en su cancha. Son tres partidos sin ganar que lo dejan en la décima posición con 8 puntos, un andar irregular que contrasta con las expectativas que genera jugar en el WWK Arena.

Union Berlin, en cambio, no logra despegar: está 17° con 5 unidades después de seis fechas. Viene de un 0-0 sin goles ante Dortmund y de un triunfo ajustado por 1-0 sobre Elversberg, resultados que muestran a un equipo sólido atrás pero con poca pólvora para sumar de forma consistente.

El historial entre Augsburg y Union Berlin

El historial entre ambos está parejo: de 20 enfrentamientos, Augsburg ganó 7, Union Berlin 5 y hubo 8 empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, 22. Los últimos cruces favorecieron a Union, que se quedó con dos de los tres más recientes, incluido un contundente 4-0 como local la temporada pasada.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Union Berlin vs. Augsburg 4-0 Bundesliga 15/01/2026 Augsburg vs. Union Berlin 1-1 Bundesliga 17/05/2025 Augsburg vs. Union Berlin 1-2 Bundesliga 15/01/2025 Union Berlin vs. Augsburg 0-2 Bundesliga 12/04/2024 Augsburg vs. Union Berlin 2-0 Bundesliga 25/11/2023 Union Berlin vs. Augsburg 1-1 Bundesliga 06/05/2023 Augsburg vs. Union Berlin 1-0 Bundesliga 07/01/2023 Union Berlin vs. Augsburg 4-1 Club Friendlies 07/01/2023 Union Berlin vs. Augsburg 1-0 Club Friendlies 09/11/2022 Union Berlin vs. Augsburg 2-2 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Hamburgo Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Colonia vs. Schalke Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Mainz vs. Werder Bremen Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 RB Leipzig vs. Elversberg Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hoffenheim vs. Leverkusen Domingo 25 de octubre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Bayern Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis