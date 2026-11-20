Bayern recibe a Colonia este viernes 20 de noviembre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de ganarle 2-1 a Mainz y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Colonia viene de caer 1-2 ante Leverkusen y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bayern y Colonia
Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Lennart Karl, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Harry Kane, Nathaniel Brown. DT: Vincent Kompany.
Colonia (4-4-2): Marvin Schwäbe, Sebastian Sebulonsen, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa, Linton Maina, Paul Okon-Engstler, Tom Krauss, Mikey Moore, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.
La previa de Bayern y Colonia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España
- Estadio: Allianz Arena
- Historial: 104 cruces — Bayern ganó 57, Colonia ganó 22 y empataron 25
- Último antecedente: 16/05/2026: Bayern 5-1 Colonia
- Próximo partido de Bayern: vs. Hamburgo, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Colonia: vs. Elversberg, sábado 28 de noviembre