Bayern y Colonia se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el Allianz Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bayern recibe a Colonia este viernes 20 de noviembre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de ganarle 2-1 a Mainz y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Colonia viene de caer 1-2 ante Leverkusen y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bayern y Colonia

Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Lennart Karl, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Harry Kane, Nathaniel Brown. DT: Vincent Kompany.

Colonia (4-4-2): Marvin Schwäbe, Sebastian Sebulonsen, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa, Linton Maina, Paul Okon-Engstler, Tom Krauss, Mikey Moore, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.

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