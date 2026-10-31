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Alineaciones de Bayern y Dortmund por la Bundesliga: formaciones probables

Bayern y Dortmund se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Allianz Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bayern vs. Dortmund, Bundesliga
Bayern vs. Dortmund, Bundesliga

Bayern recibe a Dortmund este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de ganarle 3-1 a Freiburg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Dortmund viene de ganarle 1-0 a Eintracht Frankfurt y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bayern y Dortmund

Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Harry Kane, Serge Gnabry. DT: Aaron Danks.

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Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Maximilian Beier, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

La previa de Bayern y Dortmund: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
  • Estadio: Allianz Arena
  • Historial: 134 cruces — Bayern ganó 68, Dortmund ganó 33 y empataron 36
  • Último antecedente: 22/08/2026: Dortmund 1-2 Bayern
  • Próximo partido de Bayern: vs. Mainz, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Dortmund: vs. Elversberg, sábado 7 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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