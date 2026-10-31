Alineaciones de Bayern y Dortmund por la Bundesliga: formaciones probables

Bayern y Dortmund se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Allianz Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bayern recibe a Dortmund este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de ganarle 3-1 a Freiburg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Dortmund viene de ganarle 1-0 a Eintracht Frankfurt y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bayern y Dortmund

Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Harry Kane, Serge Gnabry. DT: Aaron Danks.

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Maximilian Beier, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

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