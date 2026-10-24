Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Eintracht Frankfurt por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. El Dortmund llega con la obligación de responder después de un cierre de semana que mezcló un triunfo apretado con una caída que encendió alguna duda puertas adentro.

Con la ilusión de meterse en la pelea de arriba de la Bundesliga, Dortmund no puede permitirse más tropiezos, mientras el Eintracht necesita un resultado que lo saque de la zona media de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Dortmund viene de ganar 2-1 como visitante ante Sabah, aunque antes de eso dejó dudas: empató sin goles frente al Union Berlin y cayó 0-1 ante el Bodø/Glimt. Esa alternancia de resultados lo tiene segundo con 14 puntos en seis fechas, a tiro de la cima pero sin margen para relajarse.

El Eintracht Frankfurt tuvo una semana de contrastes marcada: goleó 4-0 al BTSV, después sufrió una dura caída por 0-6 ante el Leipzig y se repuso con un 1-0 ajustado sobre el Köln. Esa irregularidad lo tiene en la undécima posición con 8 unidades, en una zona de la tabla donde necesita encadenar triunfos para despegar.

El historial entre Dortmund y Eintracht Frankfurt

El historial entre ambos es amplio y con ventaja clara para el Dortmund, que se impuso en 56 de los 110 enfrentamientos, por 32 victorias del Eintracht y 23 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 214 convertidos por el Dortmund contra 147 del Eintracht a lo largo de todos esos cruces.

En los duelos más recientes la paridad se hizo más evidente: hubo empates agónicos como el 3-3 y el 1-1, además de triunfos repartidos para ambos lados, lo que muestra que el dominio histórico del Dortmund no se traduce siempre en los últimos capítulos de esta rivalidad.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/05/2026 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 3-2 Bundesliga 09/01/2026 Eintracht Frankfurt vs. Dortmund 3-3 Bundesliga 28/10/2025 Eintracht Frankfurt vs. Dortmund 1-1 DFB Pokal 17/01/2025 Eintracht Frankfurt vs. Dortmund 2-0 Bundesliga 24/08/2024 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 2-0 Bundesliga 17/03/2024 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 3-1 Bundesliga 29/10/2023 Eintracht Frankfurt vs. Dortmund 3-3 Bundesliga 22/04/2023 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 4-0 Bundesliga 29/10/2022 Eintracht Frankfurt vs. Dortmund 1-2 Bundesliga 08/01/2022 Eintracht Frankfurt vs. Dortmund 2-3 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Hoffenheim vs. Leverkusen Domingo 25 de octubre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Bayern Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30 Elversberg vs. Mainz Viernes 30 de octubre 13:30 16:30 20:30 Schalke vs. RB Leipzig Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Union Berlin vs. Colonia Domingo 1 de noviembre 08:30 11:30 15:30

En síntesis

Dortmund y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Dortmund suma 14 puntos en el torneo.

suma 14 puntos en el torneo. Eintracht Frankfurt suma 8 puntos en el torneo.