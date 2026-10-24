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Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Eintracht Frankfurt por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Dortmund vs. FRA, Bundesliga
Dortmund vs. FRA, Bundesliga

Dortmund recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. El Dortmund llega con la obligación de responder después de un cierre de semana que mezcló un triunfo apretado con una caída que encendió alguna duda puertas adentro.

Con la ilusión de meterse en la pelea de arriba de la Bundesliga, Dortmund no puede permitirse más tropiezos, mientras el Eintracht necesita un resultado que lo saque de la zona media de la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Dortmund viene de ganar 2-1 como visitante ante Sabah, aunque antes de eso dejó dudas: empató sin goles frente al Union Berlin y cayó 0-1 ante el Bodø/Glimt. Esa alternancia de resultados lo tiene segundo con 14 puntos en seis fechas, a tiro de la cima pero sin margen para relajarse.

El Eintracht Frankfurt tuvo una semana de contrastes marcada: goleó 4-0 al BTSV, después sufrió una dura caída por 0-6 ante el Leipzig y se repuso con un 1-0 ajustado sobre el Köln. Esa irregularidad lo tiene en la undécima posición con 8 unidades, en una zona de la tabla donde necesita encadenar triunfos para despegar.

El historial entre Dortmund y Eintracht Frankfurt

El historial entre ambos es amplio y con ventaja clara para el Dortmund, que se impuso en 56 de los 110 enfrentamientos, por 32 victorias del Eintracht y 23 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 214 convertidos por el Dortmund contra 147 del Eintracht a lo largo de todos esos cruces.

En los duelos más recientes la paridad se hizo más evidente: hubo empates agónicos como el 3-3 y el 1-1, además de triunfos repartidos para ambos lados, lo que muestra que el dominio histórico del Dortmund no se traduce siempre en los últimos capítulos de esta rivalidad.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/05/2026Dortmund vs. Eintracht Frankfurt3-2Bundesliga
09/01/2026Eintracht Frankfurt vs. Dortmund3-3Bundesliga
28/10/2025Eintracht Frankfurt vs. Dortmund1-1DFB Pokal
17/01/2025Eintracht Frankfurt vs. Dortmund2-0Bundesliga
24/08/2024Dortmund vs. Eintracht Frankfurt2-0Bundesliga
17/03/2024Dortmund vs. Eintracht Frankfurt3-1Bundesliga
29/10/2023Eintracht Frankfurt vs. Dortmund3-3Bundesliga
22/04/2023Dortmund vs. Eintracht Frankfurt4-0Bundesliga
29/10/2022Eintracht Frankfurt vs. Dortmund1-2Bundesliga
08/01/2022Eintracht Frankfurt vs. Dortmund2-3Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Hoffenheim vs. LeverkusenDomingo 25 de octubre08:3011:3015:30
Freiburg vs. BayernDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30
Elversberg vs. MainzViernes 30 de octubre13:3016:3020:30
Schalke vs. RB LeipzigSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Union Berlin vs. ColoniaDomingo 1 de noviembre08:3011:3015:30

En síntesis

  • Dortmund y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Dortmund suma 14 puntos en el torneo.
  • Eintracht Frankfurt suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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