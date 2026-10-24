Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Eintracht Frankfurt por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. El Dortmund llega con la obligación de responder después de un cierre de semana que mezcló un triunfo apretado con una caída que encendió alguna duda puertas adentro.
Con la ilusión de meterse en la pelea de arriba de la Bundesliga, Dortmund no puede permitirse más tropiezos, mientras el Eintracht necesita un resultado que lo saque de la zona media de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Dortmund viene de ganar 2-1 como visitante ante Sabah, aunque antes de eso dejó dudas: empató sin goles frente al Union Berlin y cayó 0-1 ante el Bodø/Glimt. Esa alternancia de resultados lo tiene segundo con 14 puntos en seis fechas, a tiro de la cima pero sin margen para relajarse.
El Eintracht Frankfurt tuvo una semana de contrastes marcada: goleó 4-0 al BTSV, después sufrió una dura caída por 0-6 ante el Leipzig y se repuso con un 1-0 ajustado sobre el Köln. Esa irregularidad lo tiene en la undécima posición con 8 unidades, en una zona de la tabla donde necesita encadenar triunfos para despegar.
El historial entre Dortmund y Eintracht Frankfurt
El historial entre ambos es amplio y con ventaja clara para el Dortmund, que se impuso en 56 de los 110 enfrentamientos, por 32 victorias del Eintracht y 23 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 214 convertidos por el Dortmund contra 147 del Eintracht a lo largo de todos esos cruces.
En los duelos más recientes la paridad se hizo más evidente: hubo empates agónicos como el 3-3 y el 1-1, además de triunfos repartidos para ambos lados, lo que muestra que el dominio histórico del Dortmund no se traduce siempre en los últimos capítulos de esta rivalidad.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/05/2026
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|3-2
|Bundesliga
|09/01/2026
|Eintracht Frankfurt vs. Dortmund
|3-3
|Bundesliga
|28/10/2025
|Eintracht Frankfurt vs. Dortmund
|1-1
|DFB Pokal
|17/01/2025
|Eintracht Frankfurt vs. Dortmund
|2-0
|Bundesliga
|24/08/2024
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|2-0
|Bundesliga
|17/03/2024
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|3-1
|Bundesliga
|29/10/2023
|Eintracht Frankfurt vs. Dortmund
|3-3
|Bundesliga
|22/04/2023
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|4-0
|Bundesliga
|29/10/2022
|Eintracht Frankfurt vs. Dortmund
|1-2
|Bundesliga
|08/01/2022
|Eintracht Frankfurt vs. Dortmund
|2-3
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Vamos 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|Domingo 25 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Bayern
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
|Elversberg vs. Mainz
|Viernes 30 de octubre
|13:30
|16:30
|20:30
|Schalke vs. RB Leipzig
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Union Berlin vs. Colonia
|Domingo 1 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
En síntesis
- Dortmund y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Dortmund suma 14 puntos en el torneo.
- Eintracht Frankfurt suma 8 puntos en el torneo.