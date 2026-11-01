Alineaciones de Eintracht Frankfurt y Hamburgo por la Bundesliga: formaciones probables

Eintracht Frankfurt recibe a Hamburgo este domingo 1 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Deutsche Bank Park. Eintracht Frankfurt viene de caer 0-1 ante Dortmund y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Hamburgo viene de caer 0-1 ante Paderborn y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Eintracht Frankfurt y Hamburgo
Eintracht Frankfurt (4-4-2): Noah Atubolu, Elias Baum, Robin Koch, Lilian Brassier, Keita Kosugi, Ritsu Doan, Noel Aseko Nkili, Raphael Onyedika, Fares Chaibi, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.
Hamburgo (3-4-2-1): Daniel Fernandes, Warmed Omari, Sebastiaan Bornauw, Shafiq Nandja, Zakaria El Ouahdi, Albert Gronbaek, Albert Sambi Lokonga, Miro Muheim, David Moller Wolfe, Martin Adeline, Terem Moffi. DT: Merlin Polzin.
La previa de Eintracht Frankfurt y Hamburgo: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España
- Estadio: Deutsche Bank Park
- Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Paderborn, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Hamburgo: vs. Borussia Mönchengladbach, viernes 6 de noviembre