Dónde ver EN VIVO Bayern vs. Dortmund por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Bayern y Dortmund se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Bayern recibe a Dortmund este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Llegan empatados en puntos arriba de la tabla, así que el que gane en el Allianz Arena se queda con la cima en soledad. No hace falta más para que este Clásico Alemán tenga un condimento extra.

Es la primera gran definición de arriba en esta Bundesliga y además el historial reciente entre ambos viene parejo, con lo cual cualquier cosa puede pasar más allá del papel.

La actualidad de ambos equipos

El Bayern llega lanzado: viene de golear 6-1 al Magdeburg de local y antes había ganado como visitante en Freiburg. El único traspié reciente fue el empate 2-2 ante Arsenal, pero la máquina ofensiva está funcionando a pleno y el equipo es puntero con 17 unidades en siete fechas.

Dortmund no se queda atrás y llega con la misma cantidad de puntos, producto de tres victorias al hilo. Ganó como local frente a Bremen y Frankfurt, y también se impuso como visitante en su último compromiso internacional. Está segundo, pegado al líder, y un triunfo en Múnich lo pondría arriba de todo.

El historial entre Bayern y Dortmund

El historial es abrumadoramente favorable al Bayern: de 134 enfrentamientos ganó 68, por 33 de Dortmund y 36 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor. Sin embargo, los cruces más recientes muestran paridad: en los últimos diez hubo de todo, triunfos para ambos lados y hasta un par de empates, señal de que la distancia histórica no se traduce automáticamente en resultados actuales.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/08/2026 Dortmund vs. Bayern 1-2 Super Cup 28/02/2026 Dortmund vs. Bayern 2-3 Bundesliga 18/10/2025 Bayern vs. Dortmund 2-1 Bundesliga 12/04/2025 Bayern vs. Dortmund 2-2 Bundesliga 30/11/2024 Dortmund vs. Bayern 1-1 Bundesliga 30/03/2024 Bayern vs. Dortmund 0-2 Bundesliga 04/11/2023 Dortmund vs. Bayern 0-4 Bundesliga 01/04/2023 Bayern vs. Dortmund 4-2 Bundesliga 08/10/2022 Dortmund vs. Bayern 2-2 Bundesliga 23/04/2022 Bayern vs. Dortmund 3-1 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (PT): 10:30 hs

10:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Schalke vs. RB Leipzig Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Werder Bremen vs. Hoffenheim Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Augsburg vs. Freiburg Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Stuttgart Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Union Berlin vs. Colonia Domingo 1 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis