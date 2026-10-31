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Dónde ver EN VIVO Bayern vs. Dortmund por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Bayern y Dortmund se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. Dortmund, Bundesliga
Bayern vs. Dortmund, Bundesliga

Bayern recibe a Dortmund este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Llegan empatados en puntos arriba de la tabla, así que el que gane en el Allianz Arena se queda con la cima en soledad. No hace falta más para que este Clásico Alemán tenga un condimento extra.

Es la primera gran definición de arriba en esta Bundesliga y además el historial reciente entre ambos viene parejo, con lo cual cualquier cosa puede pasar más allá del papel.

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La actualidad de ambos equipos

El Bayern llega lanzado: viene de golear 6-1 al Magdeburg de local y antes había ganado como visitante en Freiburg. El único traspié reciente fue el empate 2-2 ante Arsenal, pero la máquina ofensiva está funcionando a pleno y el equipo es puntero con 17 unidades en siete fechas.

Dortmund no se queda atrás y llega con la misma cantidad de puntos, producto de tres victorias al hilo. Ganó como local frente a Bremen y Frankfurt, y también se impuso como visitante en su último compromiso internacional. Está segundo, pegado al líder, y un triunfo en Múnich lo pondría arriba de todo.

El historial entre Bayern y Dortmund

El historial es abrumadoramente favorable al Bayern: de 134 enfrentamientos ganó 68, por 33 de Dortmund y 36 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor. Sin embargo, los cruces más recientes muestran paridad: en los últimos diez hubo de todo, triunfos para ambos lados y hasta un par de empates, señal de que la distancia histórica no se traduce automáticamente en resultados actuales.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/08/2026Dortmund vs. Bayern1-2Super Cup
28/02/2026Dortmund vs. Bayern2-3Bundesliga
18/10/2025Bayern vs. Dortmund2-1Bundesliga
12/04/2025Bayern vs. Dortmund2-2Bundesliga
30/11/2024Dortmund vs. Bayern1-1Bundesliga
30/03/2024Bayern vs. Dortmund0-2Bundesliga
04/11/2023Dortmund vs. Bayern0-4Bundesliga
01/04/2023Bayern vs. Dortmund4-2Bundesliga
08/10/2022Dortmund vs. Bayern2-2Bundesliga
23/04/2022Bayern vs. Dortmund3-1Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 13:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 10:30 hs
  • Argentina: 14:30 hs
  • Colombia: 12:30 hs
  • Perú: 12:30 hs
  • Chile: 14:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Schalke vs. RB LeipzigSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Werder Bremen vs. HoffenheimSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. PaderbornSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Augsburg vs. FreiburgSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Leverkusen vs. StuttgartSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Union Berlin vs. ColoniaDomingo 1 de noviembre08:3011:3015:30
Eintracht Frankfurt vs. HamburgoDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Bayern y Dortmund se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico, Tubi Mexico y FOX One.
  • Bayern suma 17 puntos en el torneo.
  • Dortmund suma 17 puntos tras vencer a Bremen, Frankfurt y Sabah.
Redacción Bolavip
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