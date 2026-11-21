Borussia Mönchengladbach recibe a Dortmund este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach viene de caer 1-3 ante Hamburgo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Dortmund viene de ganarle 2-1 a Elversberg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Borussia Mönchengladbach y Dortmund
Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Daniel Batz, Kevin Diks, Philipp Sander, Fábio Chiarodia, Robin Hack, Joe Scally, Zento Uno, Florian Neuhaus, Wael Mohya, Jens Castrop, Shuto Machino. DT: Alexander Blessin.
Dortmund (4-3-3): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson, Joey Veerman, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, Fábio Silva, Maximilian Beier. DT: Niko Kovač.
La previa de Borussia Mönchengladbach y Dortmund: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Borussia-Park
- Historial: 110 cruces — Borussia Mönchengladbach ganó 33, Dortmund ganó 48 y empataron 29
- Último antecedente: 03/05/2026: Borussia Mönchengladbach 1-0 Dortmund
- Próximo partido de Borussia Mönchengladbach: vs. Werder Bremen, viernes 27 de noviembre
- Próximo partido de Dortmund: vs. Leverkusen, domingo 29 de noviembre