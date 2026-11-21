Leverkusen recibe a Paderborn este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de ganarle 2-1 a Colonia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Paderborn viene de empatar 2-2 con Eintracht Frankfurt y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Leverkusen y Paderborn
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutierrez, Robert Andrich, Ibrahim Maza, Aleix Garcia, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martinez.
Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Laurin Curda, Laurin Ulrich, Santiago Castaneda, Gabriel Vidovic, Raphael Obermair, Marvin Pieringer, Stefano Marino. DT: Ralf Kettemann.
La previa de Leverkusen y Paderborn: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Estadio BayArena
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Dortmund, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Paderborn: vs. Schalke, sábado 28 de noviembre