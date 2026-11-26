Descubre la contundente decisión que tomó Rodolfo Arruabarrena con Enner Valencia tras el gol que erró en la final de la Copa Sudamericana.

¿Del cielo al infierno en un partido? Enner Valencia venía de ser el héroe para que Boca Juniors cortara una racha de más de tres años sin títulos. Sin embargo, tuvo un mal partido en la final de la Copa Sudamericana, erró un gol y el técnico Rodolfo Arruabarrena no lo perdonó.

¡A los detalles! Valencia venía de marcar el gol agónico para que Boca cortara una racha de más de tres años sin ganar títulos con el campeonato de la Tabla Anual 2026 de Argentina. Se esperaba que entrara bien en la final de la Copa Sudamericana 2026 y marcara diferencia, pero…

En la victoria 2-0 de Boca Juniors contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, Enner Valencia terminó con dos tiros y una ocasión clara fallada en 26 minutos de juego. El siguiente desafío eran los octavos de final del Torneo Clausura y la decisión de Rodolfo Arruabarrena fue contundente.

El DT de Boca no perdonó el gol que falló Valencia en la Sudamericana: lo que decidió

Fred y Enner Valencia. (Foto: Getty)

Luego de errar un gol claro y tener una mala actuación en la final de la Copa Sudamericana 2026, Valencia sufrió la decisón que tomó Arruabarrena de bajarlo al tercer puesto de prioridad cuando se trata de tener un centro delantero en cancha. Miguel Merentiel fue titular en la victoria 2-0 contra Independiente Rivadavia y quien entró a reemplazarlo al minuto 27 del segundo tiempo fue Adam Bareiro.

Este es el salario millonario de Enner Valencia en Boca Juniors

Según el portal experto Salary Report, Enner Valencia es el tercer jugador mejor pagado del plantel de Boca Juniors con un salario anual de más de 1.1 millones de dólares.

Publicidad

Encuesta¿A quién puso Rodolfo Arruabarrena por encima de Enner Valencia? ¿A quién puso Rodolfo Arruabarrena por encima de Enner Valencia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave