¡Última hora! Este sería el DT de Ecuador en los partidos amistosos si no firma Marcelo Gallardo

Este sería el nuevo DT de la Selección de Ecuador, si Marcelo Gallardo no firma. Dirigiría los partidos amistosos.

Este jueves 10 de septiembre de 2026 se reveló cuál sería el DT de Ecuador en los partidos amistosos si no se logra concretar la llegada de Marcelo Gallardo. El equipo nacional está a 14 días de jugar su primer amistoso y no tiene todavía un nuevo entrenador.

De acuerdo a la información de Ecuavisa, si la FEF no logra la firma de Marcelo Gallardo y con los partidos amistosos apremiando a la vuelta de la esquina, finalmente sí se elegiría un interino. El nombre fue revelado en Radio Diblu y replicado en Ecuavisa.

El apuntado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol sería Gonzalo Ferrea, quien actualmente pertenece a las inferiores de la Selección de Ecuador y podría dirigir en los amistosos. Es una opción, no obstante, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha respondido a esta información.

Ya quedan menos de dos semanas para que la Selección de Ecuador vuelva a las canchas y aunque Marcelo Gallardo es la gran opción, el DT no llega, no firma y todo es una incertidumbre. Por lo cual, ya se tienen que manejar otras opciones porque los compromisos están.

En la Federación Ecuatoriana de Fútbol se manejan otras opciones, pero de momento ninguna termina de convencer y siempre ha sido la prioridad Marcelo Gallardo. El consejo está analizando los términos de su contrato, pero todavía no hay acuerdo.

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Los próximos partidos amistosos que jugará Ecuador

Estos son los partidos amistosos que jugará Ecuador en la fecha FIFA:

Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre)

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