Dónde ver EN VIVO Bayern vs. RB Leipzig por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Bayern recibe a RB Leipzig este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena.
Bayern llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Bayern viene de empatar 3-3 como visitante ante Viking. El equipo ocupa el puesto 3 con 11 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Augsburg.
RB Leipzig ganó 1-0 como local ante PSV en la fecha anterior. RB Leipzig está 5° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 6-0 como local ante Frankfurt.
El historial entre Bayern y RB Leipzig
Bayern y RB Leipzig se enfrentaron 26 veces en los últimos años: 16 triunfos de Bayern, 3 de RB Leipzig y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/08/2026
|Bayern vs. RB Leipzig
|3-1
|Club Friendlies
|11/02/2026
|Bayern vs. RB Leipzig
|2-0
|DFB Pokal
|17/01/2026
|RB Leipzig vs. Bayern
|1-5
|Bundesliga
|22/08/2025
|Bayern vs. RB Leipzig
|6-0
|Bundesliga
|03/05/2025
|RB Leipzig vs. Bayern
|3-3
|Bundesliga
|20/12/2024
|Bayern vs. RB Leipzig
|5-1
|Bundesliga
|24/02/2024
|Bayern vs. RB Leipzig
|2-1
|Bundesliga
|30/09/2023
|RB Leipzig vs. Bayern
|2-2
|Bundesliga
|12/08/2023
|Bayern vs. RB Leipzig
|0-3
|Super Cup
|20/05/2023
|Bayern vs. RB Leipzig
|1-3
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Premium Chile, ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elversberg vs. Augsburg
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Schalke vs. Mainz
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Paderborn
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hamburgo vs. Stuttgart
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Union Berlin vs. Dortmund
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Leverkusen vs. Freiburg
|Domingo 18 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Bayern y RB Leipzig se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Bayern suma 11 puntos en el torneo.
- RB Leipzig suma 9 puntos en el torneo.