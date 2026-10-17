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Dónde ver EN VIVO Bayern vs. RB Leipzig por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Bayern y RB Leipzig se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. LEIP, Bundesliga
Bayern vs. LEIP, Bundesliga

Bayern recibe a RB Leipzig este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena.

Bayern llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bayern viene de empatar 3-3 como visitante ante Viking. El equipo ocupa el puesto 3 con 11 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Augsburg.

RB Leipzig ganó 1-0 como local ante PSV en la fecha anterior. RB Leipzig está 5° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 6-0 como local ante Frankfurt.

El historial entre Bayern y RB Leipzig

Bayern y RB Leipzig se enfrentaron 26 veces en los últimos años: 16 triunfos de Bayern, 3 de RB Leipzig y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/08/2026Bayern vs. RB Leipzig3-1Club Friendlies
11/02/2026Bayern vs. RB Leipzig2-0DFB Pokal
17/01/2026RB Leipzig vs. Bayern1-5Bundesliga
22/08/2025Bayern vs. RB Leipzig6-0Bundesliga
03/05/2025RB Leipzig vs. Bayern3-3Bundesliga
20/12/2024Bayern vs. RB Leipzig5-1Bundesliga
24/02/2024Bayern vs. RB Leipzig2-1Bundesliga
30/09/2023RB Leipzig vs. Bayern2-2Bundesliga
12/08/2023Bayern vs. RB Leipzig0-3Super Cup
20/05/2023Bayern vs. RB Leipzig1-3Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Elversberg vs. AugsburgSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Schalke vs. MainzSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Werder Bremen vs. PaderbornSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Hamburgo vs. StuttgartSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. DortmundSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Leverkusen vs. FreiburgDomingo 18 de octubre07:3010:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. HoffenheimDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Bayern y RB Leipzig se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Bayern suma 11 puntos en el torneo.
  • RB Leipzig suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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