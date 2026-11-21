Elversberg y Freiburg se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, por la jornada 10 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Elversberg recibe a Freiburg este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. El Freiburg llega como el equipo de racha en esta fecha y el Elversberg tiene la chance de medirse ante uno de los de arriba para confirmar que su buen arranque de temporada no fue casualidad.

Son dos equipos que están en zona de pelea por los puestos de arriba y un resultado positivo puede acercar a cualquiera de los dos a los puestos europeos.

La actualidad de ambos equipos

El Elversberg tuvo una semana con sabor amargo tras la derrota ante el Dortmund, pero antes de eso había mostrado una cara ofensiva fuerte con el 4-1 a Mainz. Está séptimo con 13 puntos en nueve fechas, una ubicación que lo deja cerca del lote de arriba y con margen para seguir escalando si logra ganar en casa.

El Freiburg llega en otro nivel de confianza: ganó sus últimos tres partidos, incluido el contundente 2-0 ante Union Berlin en su propia cancha. Marcha tercero con 19 unidades y se metió de lleno en la discusión por los primeros lugares, algo que lo convierte en una visita incómoda para cualquier rival en este momento.

El historial entre Elversberg y Freiburg

El historial entre ambos es corto y marca una clara diferencia a favor del Freiburg, que ganó el único duelo con resultado definido y no recibió goles en los dos enfrentamientos registrados. El Elversberg todavía no pudo convertirle ni una vez en esta historia breve, algo que suma un condimento extra al partido más allá de la tabla.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/07/2022 Freiburg vs. Elversberg 0-0 Club Friendlies 01/08/2009 Elversberg vs. Freiburg 0-2 DFB Pokal

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Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Borussia Mönchengladbach vs. Dortmund Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Union Berlin vs. RB Leipzig Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Paderborn Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Schalke vs. Stuttgart Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Augsburg vs. Mainz Domingo 22 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Werder Bremen vs. Hamburgo Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis