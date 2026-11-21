Elversberg recibe a Freiburg este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. El Freiburg llega como el equipo de racha en esta fecha y el Elversberg tiene la chance de medirse ante uno de los de arriba para confirmar que su buen arranque de temporada no fue casualidad.
Son dos equipos que están en zona de pelea por los puestos de arriba y un resultado positivo puede acercar a cualquiera de los dos a los puestos europeos.
La actualidad de ambos equipos
El Elversberg tuvo una semana con sabor amargo tras la derrota ante el Dortmund, pero antes de eso había mostrado una cara ofensiva fuerte con el 4-1 a Mainz. Está séptimo con 13 puntos en nueve fechas, una ubicación que lo deja cerca del lote de arriba y con margen para seguir escalando si logra ganar en casa.
El Freiburg llega en otro nivel de confianza: ganó sus últimos tres partidos, incluido el contundente 2-0 ante Union Berlin en su propia cancha. Marcha tercero con 19 unidades y se metió de lleno en la discusión por los primeros lugares, algo que lo convierte en una visita incómoda para cualquier rival en este momento.
El historial entre Elversberg y Freiburg
El historial entre ambos es corto y marca una clara diferencia a favor del Freiburg, que ganó el único duelo con resultado definido y no recibió goles en los dos enfrentamientos registrados. El Elversberg todavía no pudo convertirle ni una vez en esta historia breve, algo que suma un condimento extra al partido más allá de la tabla.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/07/2022
|Freiburg vs. Elversberg
|0-0
|Club Friendlies
|01/08/2009
|Elversberg vs. Freiburg
|0-2
|DFB Pokal
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Borussia Mönchengladbach vs. Dortmund
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Union Berlin vs. RB Leipzig
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Leverkusen vs. Paderborn
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Schalke vs. Stuttgart
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Augsburg vs. Mainz
|Domingo 22 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Hamburgo
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Elversberg y Freiburg se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Elversberg suma 13 puntos en el torneo.
- Freiburg suma 19 puntos tras vencer a Union Berlin, Trabzonspor y Augsburg.