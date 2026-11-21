Elversberg y Freiburg se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Elversberg recibe a Freiburg este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Elversberg viene de caer 1-2 ante Dortmund y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Freiburg viene de ganarle 2-0 a Union Berlin y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Elversberg y Freiburg

Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Luca Sirch, Florian Le Joncour, Maximilian Rohr, Lasse Günther, Felix Keidel, Francis Onyeka, Lukasz Ł. Poręba, Lukas Petkov, David Mokwa, Maurice Krattenmacher. DT: Vincent Wagner.

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Yuito Suzuki, Yannick Engelhardt, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

La previa de Elversberg y Freiburg: todo lo que hay que saber