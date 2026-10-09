Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Eintracht Frankfurt visita a RB Leipzig este sábado 10 de octubre en el Red Bull Arena por la quinta jornada de la Bundesliga.
RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eintracht Frankfurt tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
RB Leipzig perdió 0-2 como visitante ante Bayer 04 en la fecha anterior. RB Leipzig está 9° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Hamburg.
En su último compromiso, Eintracht Frankfurt ganó 4-0 como local ante BTSV. El conjunto marcha 10° con 5 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Freiburg.
El historial entre RB Leipzig y Eintracht Frankfurt
RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentaron 23 veces en los últimos años: 9 triunfos de RB Leipzig, 6 de Eintracht Frankfurt y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/04/2026
|Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig
|1-3
|Bundesliga
|06/12/2025
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|6-0
|Bundesliga
|26/04/2025
|Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig
|4-0
|Bundesliga
|15/12/2024
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|2-1
|Bundesliga
|04/12/2024
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|3-0
|DFB Pokal
|18/05/2024
|Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig
|2-2
|Bundesliga
|13/01/2024
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|0-1
|Bundesliga
|03/06/2023
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|2-0
|DFB Pokal
|25/02/2023
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|2-1
|Bundesliga
|03/09/2022
|Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig
|4-0
|Bundesliga
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Dortmund vs. Werder Bremen
|Viernes 9 de octubre
|12:30
|15:30
|20:30
|Paderborn vs. Stuttgart
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Union Berlin vs. Elversberg
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Leverkusen
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Bayern
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Hamburgo
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
|Domingo 11 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Freiburg vs. Schalke
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- RB Leipzig suma 6 puntos en el torneo.
- Eintracht Frankfurt suma 5 puntos en el torneo.