Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Bundesliga

Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Red Bull Arena, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

LEIP vs. FRA, Bundesliga
LEIP vs. FRA, Bundesliga

Eintracht Frankfurt visita a RB Leipzig este sábado 10 de octubre en el Red Bull Arena por la quinta jornada de la Bundesliga.

RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eintracht Frankfurt tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig perdió 0-2 como visitante ante Bayer 04 en la fecha anterior. RB Leipzig está 9° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Hamburg.

En su último compromiso, Eintracht Frankfurt ganó 4-0 como local ante BTSV. El conjunto marcha 10° con 5 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Freiburg.

El historial entre RB Leipzig y Eintracht Frankfurt

RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentaron 23 veces en los últimos años: 9 triunfos de RB Leipzig, 6 de Eintracht Frankfurt y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/04/2026Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig1-3Bundesliga
06/12/2025RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt6-0Bundesliga
26/04/2025Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig4-0Bundesliga
15/12/2024RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt2-1Bundesliga
04/12/2024RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt3-0DFB Pokal
18/05/2024Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig2-2Bundesliga
13/01/2024RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt0-1Bundesliga
03/06/2023RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt2-0DFB Pokal
25/02/2023RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt2-1Bundesliga
03/09/2022Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig4-0Bundesliga

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Dortmund vs. Werder BremenViernes 9 de octubre12:3015:3020:30
Paderborn vs. StuttgartSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. ElversbergSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Mainz vs. LeverkusenSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Augsburg vs. BayernSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Hoffenheim vs. HamburgoSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Colonia vs. Borussia MönchengladbachDomingo 11 de octubre07:3010:3015:30
Freiburg vs. SchalkeDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • RB Leipzig suma 6 puntos en el torneo.
  • Eintracht Frankfurt suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones