Dónde ver EN VIVO Paderborn vs. Eintracht Frankfurt por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Paderborn recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Home Deluxe Arena. Paderborn necesita cortar una racha de resultados parejos y el Eintracht Frankfurt llega con la confianza de haber goleado en su última salida. Hay siete puntos de diferencia entre ambos y eso se nota en el momento de cada plantel.
Son equipos que están lejos de pelear por los mismos objetivos esta temporada, pero un triunfo acá puede acomodar bastante la tabla a mitad de semestre. Para Paderborn es una chance de cortar la seguidilla de empates, mientras que el Eintracht quiere confirmar que su buen presente no fue casualidad.
La actualidad de ambos equipos
Paderborn viene de empatar 0-0 como visitante ante el Borussia Mönchengladbach, un resultado que se suma a otro empate y un triunfo ajustado en sus últimas tres presentaciones. Con 9 puntos en 8 partidos y ubicado 15°, el equipo necesita sumar de local para no quedar más rezagado en la tabla.
El Eintracht Frankfurt llega golpeando puertas arriba después de ganarle 3-1 de local al Hamburgo. Antes había caído ante Dortmund, pero esa fue su única derrota en el tramo reciente. Con 11 unidades y la novena posición, el equipo de Frankfurt se mete en la zona media alta con margen para seguir escalando si saca un buen resultado como visitante.
El historial entre Paderborn y Eintracht Frankfurt
El historial entre ambos está muy parejo: de cinco enfrentamientos, Paderborn ganó tres y el Eintracht Frankfurt se quedó con dos, sin empates en el medio. En goles también hay equilibrio total, 11 para cada lado.
El duelo más reciente fue en 2020, cuando el Eintracht Frankfurt se impuso 3-2. Antes de eso, Paderborn había ganado el cruce anterior 2-1, así que la historia reciente también viene alternándose entre ambos.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/06/2020
|Eintracht Frankfurt vs. Paderborn
|3-2
|Bundesliga 2019-20
|22/12/2019
|Paderborn vs. Eintracht Frankfurt
|2-1
|Bundesliga 2019-20
|14/03/2015
|Eintracht Frankfurt vs. Paderborn
|4-0
|2014/2015
|19/10/2014
|Paderborn vs. Eintracht Frankfurt
|3-1
|2014/2015
|26/02/2012
|Paderborn vs. Eintracht Frankfurt
|4-2
|2011/2012
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Mainz vs. Bayern
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Augsburg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Dortmund vs. Elversberg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Colonia vs. Leverkusen
|Domingo 8 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Union Berlin
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Hoffenheim vs. Schalke
|Domingo 8 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Paderborn y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Paderborn suma 9 puntos en el torneo.
- Eintracht Frankfurt suma 11 puntos en el torneo.