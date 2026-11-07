Alineaciones de Paderborn y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga: formaciones probables

Paderborn recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Home Deluxe Arena. Paderborn viene de empatar 0-0 con Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Eintracht Frankfurt viene de ganarle 3-1 a Hamburgo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Paderborn y Eintracht Frankfurt
Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Laurin Curda, Tom Baack, Santiago Castaneda, Gabriel Vidovic, Raphael Obermair, Steffen Tigges, Stefano Marino. DT: Ralf Kettemann.
Eintracht Frankfurt (4-4-2): Noah Atubolu, Elias Baum, Jeremiaha Maluze, Lilian Brassier, Keita Kosugi, Can Uzun, Noel Aseko Nkili, Raphael Onyedika, Fares Chaibi, Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib. DT: Adi Hutter.
La previa de Paderborn y Eintracht Frankfurt: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Home Deluxe Arena
- Próximo partido de Paderborn: vs. Leverkusen, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Hoffenheim, sábado 21 de noviembre