Dónde ver EN VIVO Colonia vs. Schalke por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Colonia recibe a Schalke este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia llega con la etiqueta de favorito en un duelo que mide a dos equipos que todavía están lejos de pelear arriba en esta Bundesliga. El historial entre ambos es largo y parejo en varios tramos, pero la tabla marca distancias claras en este arranque de temporada.
Ninguno de los dos atraviesa un gran momento, así que el partido sirve para cortar una racha floja y empezar a escalar posiciones antes de que la liga se complique más.
La actualidad de ambos equipos
El Colonia llega golpeado por la derrota 0-1 en su visita a Frankfurt, un resultado que cortó el envión que había tomado tras ganarle 2-1 a M'gladbach de local. Antes había empatado 2-2 como visitante frente al Viktoria Köln, así que el equipo alterna rendimientos sin encontrar continuidad. Con 7 puntos en seis fechas y el puesto 12, necesita volver a sumar de local para no perderle pisada a la zona media de la tabla.
Schalke no la pasa mejor: viene de caer 0-1 como local ante Mainz, después de perder también 1-2 en su visita a Freiburg. El único repunte reciente fue el triunfo 1-0 frente a A Lustenau, pero no alcanzó para frenar la caída. Con 5 unidades y el 15° puesto, el equipo necesita puntos urgentes para no quedar comprometido en la tabla baja.
El historial entre Colonia y Schalke
El historial entre Colonia y Schalke tiene 94 antecedentes, con ventaja clara para el local de este sábado: 43 victorias contra 28 del Schalke y 24 empates. En cuanto a goles, Colonia también se impone con 166 convertidos frente a los 131 del rival. El enfrentamiento más reciente, de febrero de 2025, terminó 1-0 a favor de Colonia, y en los últimos diez cruces el equipo ha mostrado más regularidad, con varios triunfos cómodos y pocas derrotas en el medio.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/02/2025
|Colonia vs. Schalke
|1-0
|2. Bundesliga
|01/09/2024
|Schalke vs. Colonia
|1-3
|2. Bundesliga
|29/01/2023
|Schalke vs. Colonia
|0-0
|Bundesliga
|07/08/2022
|Colonia vs. Schalke
|3-1
|Bundesliga
|22/05/2021
|Colonia vs. Schalke
|1-0
|Bundesliga
|20/01/2021
|Schalke vs. Colonia
|1-2
|Bundesliga
|29/02/2020
|Colonia vs. Schalke
|3-0
|Bundesliga
|05/10/2019
|Schalke vs. Colonia
|1-1
|Bundesliga
|31/10/2018
|Colonia vs. Schalke
|1-1
|DFB Pokal
|22/04/2018
|Colonia vs. Schalke
|2-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Hamburgo
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Werder Bremen
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Union Berlin
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Elversberg
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|Domingo 25 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Bayern
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Colonia y Schalke se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Colonia suma 7 puntos en el torneo.
- Schalke suma 5 puntos en el torneo.