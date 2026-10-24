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Dónde ver EN VIVO Colonia vs. Schalke por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Colonia y Schalke se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el RheinEnergieStadion, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Köln vs. Schalke, Bundesliga
Köln vs. Schalke, Bundesliga

Colonia recibe a Schalke este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia llega con la etiqueta de favorito en un duelo que mide a dos equipos que todavía están lejos de pelear arriba en esta Bundesliga. El historial entre ambos es largo y parejo en varios tramos, pero la tabla marca distancias claras en este arranque de temporada.

Ninguno de los dos atraviesa un gran momento, así que el partido sirve para cortar una racha floja y empezar a escalar posiciones antes de que la liga se complique más.

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La actualidad de ambos equipos

El Colonia llega golpeado por la derrota 0-1 en su visita a Frankfurt, un resultado que cortó el envión que había tomado tras ganarle 2-1 a M'gladbach de local. Antes había empatado 2-2 como visitante frente al Viktoria Köln, así que el equipo alterna rendimientos sin encontrar continuidad. Con 7 puntos en seis fechas y el puesto 12, necesita volver a sumar de local para no perderle pisada a la zona media de la tabla.

Schalke no la pasa mejor: viene de caer 0-1 como local ante Mainz, después de perder también 1-2 en su visita a Freiburg. El único repunte reciente fue el triunfo 1-0 frente a A Lustenau, pero no alcanzó para frenar la caída. Con 5 unidades y el 15° puesto, el equipo necesita puntos urgentes para no quedar comprometido en la tabla baja.

El historial entre Colonia y Schalke

El historial entre Colonia y Schalke tiene 94 antecedentes, con ventaja clara para el local de este sábado: 43 victorias contra 28 del Schalke y 24 empates. En cuanto a goles, Colonia también se impone con 166 convertidos frente a los 131 del rival. El enfrentamiento más reciente, de febrero de 2025, terminó 1-0 a favor de Colonia, y en los últimos diez cruces el equipo ha mostrado más regularidad, con varios triunfos cómodos y pocas derrotas en el medio.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/02/2025Colonia vs. Schalke1-02. Bundesliga
01/09/2024Schalke vs. Colonia1-32. Bundesliga
29/01/2023Schalke vs. Colonia0-0Bundesliga
07/08/2022Colonia vs. Schalke3-1Bundesliga
22/05/2021Colonia vs. Schalke1-0Bundesliga
20/01/2021Schalke vs. Colonia1-2Bundesliga
29/02/2020Colonia vs. Schalke3-0Bundesliga
05/10/2019Schalke vs. Colonia1-1Bundesliga
31/10/2018Colonia vs. Schalke1-1DFB Pokal
22/04/2018Colonia vs. Schalke2-2Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. HamburgoSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Mainz vs. Werder BremenSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Augsburg vs. Union BerlinSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
RB Leipzig vs. ElversbergSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Dortmund vs. Eintracht FrankfurtSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Hoffenheim vs. LeverkusenDomingo 25 de octubre08:3011:3015:30
Freiburg vs. BayernDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Colonia y Schalke se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Colonia suma 7 puntos en el torneo.
  • Schalke suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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