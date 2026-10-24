Dónde ver EN VIVO Colonia vs. Schalke por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Colonia y Schalke se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el RheinEnergieStadion, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Colonia recibe a Schalke este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia llega con la etiqueta de favorito en un duelo que mide a dos equipos que todavía están lejos de pelear arriba en esta Bundesliga. El historial entre ambos es largo y parejo en varios tramos, pero la tabla marca distancias claras en este arranque de temporada.

Ninguno de los dos atraviesa un gran momento, así que el partido sirve para cortar una racha floja y empezar a escalar posiciones antes de que la liga se complique más.

La actualidad de ambos equipos

El Colonia llega golpeado por la derrota 0-1 en su visita a Frankfurt, un resultado que cortó el envión que había tomado tras ganarle 2-1 a M'gladbach de local. Antes había empatado 2-2 como visitante frente al Viktoria Köln, así que el equipo alterna rendimientos sin encontrar continuidad. Con 7 puntos en seis fechas y el puesto 12, necesita volver a sumar de local para no perderle pisada a la zona media de la tabla.

Schalke no la pasa mejor: viene de caer 0-1 como local ante Mainz, después de perder también 1-2 en su visita a Freiburg. El único repunte reciente fue el triunfo 1-0 frente a A Lustenau, pero no alcanzó para frenar la caída. Con 5 unidades y el 15° puesto, el equipo necesita puntos urgentes para no quedar comprometido en la tabla baja.

El historial entre Colonia y Schalke

El historial entre Colonia y Schalke tiene 94 antecedentes, con ventaja clara para el local de este sábado: 43 victorias contra 28 del Schalke y 24 empates. En cuanto a goles, Colonia también se impone con 166 convertidos frente a los 131 del rival. El enfrentamiento más reciente, de febrero de 2025, terminó 1-0 a favor de Colonia, y en los últimos diez cruces el equipo ha mostrado más regularidad, con varios triunfos cómodos y pocas derrotas en el medio.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/02/2025 Colonia vs. Schalke 1-0 2. Bundesliga 01/09/2024 Schalke vs. Colonia 1-3 2. Bundesliga 29/01/2023 Schalke vs. Colonia 0-0 Bundesliga 07/08/2022 Colonia vs. Schalke 3-1 Bundesliga 22/05/2021 Colonia vs. Schalke 1-0 Bundesliga 20/01/2021 Schalke vs. Colonia 1-2 Bundesliga 29/02/2020 Colonia vs. Schalke 3-0 Bundesliga 05/10/2019 Schalke vs. Colonia 1-1 Bundesliga 31/10/2018 Colonia vs. Schalke 1-1 DFB Pokal 22/04/2018 Colonia vs. Schalke 2-2 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Hamburgo Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Mainz vs. Werder Bremen Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Augsburg vs. Union Berlin Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 RB Leipzig vs. Elversberg Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hoffenheim vs. Leverkusen Domingo 25 de octubre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Bayern Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis