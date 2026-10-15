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Alineaciones de Eintracht Frankfurt y Colonia por la Bundesliga: formaciones probables

Eintracht Frankfurt y Colonia se enfrentan este viernes 16 de octubre en el Deutsche Bank Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

FRA vs. Köln, Bundesliga
FRA vs. Köln, Bundesliga

Se viene Eintracht Frankfurt vs. Colonia este viernes 16 de octubre en el Deutsche Bank Park desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Eintracht Frankfurt y Colonia

Eintracht Frankfurt viene de caer 0-6 ante RB Leipzig y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Colonia viene de ganarle 2-1 a Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Eintracht Frankfurt y Colonia

Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Noah Atubolu, Lilian Brassier, Elias Baum, Nnamdi Collins, Can Uzun, Ritsu Doan, Keita Kosugi, Noel Aseko Nkili, Raphael Onyedika, Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.

Colonia (4-2-3-1): Marvin Schwabe, Borna Sosa, Luka Lochoshvili, Jahmai Simpson-Pusey, Sebastian Sebulonsen, Mikey Moore, Tom Krauss, Isak Bergmann Johanneson, Marius Bulter, Said El Mala, Linton Maina. DT: Rene Wagner.

Suplentes de Eintracht Frankfurt: Robin Koch, Otavio, Oscar Hojlund, Fares Chaibi, Younes Ebnoutalib, Timothy Chandler, Mario Gotze, Ayoube Amaimouni, Love Arrhov, Kaua Santos.

Suplentes de Colonia: Joel Schmied, Luca Waldschmidt, Reigan Heskey, Gideon Mensah, Imad Rondic, Ron-Robert Zieler, Paul Okon-Engstler, Jan Uwe Thielmann, Alessio Castro-Montes.

La previa de Eintracht Frankfurt y Colonia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 16 de octubre
  • Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España
  • Estadio: Deutsche Bank Park
  • Historial: 101 cruces — Eintracht Frankfurt ganó 34, Colonia ganó 37 y empataron 30
  • Último antecedente: 05/04/2026: Eintracht Frankfurt 2-2 Colonia
  • Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Dortmund, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Colonia: vs. Schalke, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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