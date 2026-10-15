Alineaciones de Eintracht Frankfurt y Colonia por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Eintracht Frankfurt vs. Colonia este viernes 16 de octubre en el Deutsche Bank Park desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Eintracht Frankfurt y Colonia
Eintracht Frankfurt viene de caer 0-6 ante RB Leipzig y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Colonia viene de ganarle 2-1 a Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Eintracht Frankfurt y Colonia
Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Noah Atubolu, Lilian Brassier, Elias Baum, Nnamdi Collins, Can Uzun, Ritsu Doan, Keita Kosugi, Noel Aseko Nkili, Raphael Onyedika, Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.
Colonia (4-2-3-1): Marvin Schwabe, Borna Sosa, Luka Lochoshvili, Jahmai Simpson-Pusey, Sebastian Sebulonsen, Mikey Moore, Tom Krauss, Isak Bergmann Johanneson, Marius Bulter, Said El Mala, Linton Maina. DT: Rene Wagner.
Suplentes de Eintracht Frankfurt: Robin Koch, Otavio, Oscar Hojlund, Fares Chaibi, Younes Ebnoutalib, Timothy Chandler, Mario Gotze, Ayoube Amaimouni, Love Arrhov, Kaua Santos.
Suplentes de Colonia: Joel Schmied, Luca Waldschmidt, Reigan Heskey, Gideon Mensah, Imad Rondic, Ron-Robert Zieler, Paul Okon-Engstler, Jan Uwe Thielmann, Alessio Castro-Montes.
La previa de Eintracht Frankfurt y Colonia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 16 de octubre
- Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España
- Estadio: Deutsche Bank Park
- Historial: 101 cruces — Eintracht Frankfurt ganó 34, Colonia ganó 37 y empataron 30
- Último antecedente: 05/04/2026: Eintracht Frankfurt 2-2 Colonia
- Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Dortmund, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Colonia: vs. Schalke, sábado 24 de octubre