El argentino aseguró que domina a Luis Díaz en todos los sentidos. Esto dicen los números de la rivalidad de ambos jugadores.

“¿Un jugador que tengo como hijo? Luis Díaz”. Bajo esas palabras, Emiliano Martínez generó todo tipo de reacciones en las redes sociales luego de su entrevista con los hermanos Edul. Más allá de sus sensaciones individuales, esto dicen los números de cuando tuvo que enfrentarse con el actual delantero del Bayern de Múnich.

A lo largo de la carrera de ambos, Luis Díaz y Emiliano Martínez se han medido en un total de 12 partidos. Estos duelos solamente se dieron por la Premier League de Inglaterra cuando el cafetero defendía los intereses del Liverpool y el guardameta todavía se encontraba por Aston Villa. Los encuentros entre ambos por el panorama de selecciones CONMEBOL tanto en la Copa América como en eliminatorias completan el desglose general de las estadísticas.

El historial de 12 partidos oficiales entre ambos deja a Dibu como vencedor en 4 oportunidades. En el medio de estos choques se han registrado 5 empates, así como 3 triunfos de un Luis Díaz que ha coincidido en el terreno de juego al mismo tiempo que Martínez un total de 889 minutos.

El colombiano le ha marcado dos goles al argentino en este recorrido. Los dos llegaron en torneos CONMEBOL. El primero en semifinales de la Copa América 2021 y el último en el empate 1-1 entre Colombia y Argentina en Buenos Aires. En cuanto a asistencias se refiere, Lucho dio un pase gol a Sadio Mané durante la victoria de los reds sobre Aston Villa en el 2022.

Luis Díaz le ha anotado 2 goles en 12 partidos al Dibu: GETTY

El resumen general dice que si bien Emiliano Martínez mantiene un récord positivo versus Luis Díaz, la verdad es que no ha podido volver a derrotarle cuando han tenido que medir fuerzas al final de la Copa América del año 2024. Ya sea en el panorama de eliminatorias o en una Premier League donde no podrán coincidir a corto plazo, el colombiano acumula un invicto de cuatro partidos consecutivos frente al guardameta de la Selección Argentina. Si nada cambia en cuanto a sus destinos de clubes se refiere, habrá que esperar a la nueva llegada de las eliminatorias para disfrutar de un nuevo choque entre ambos.

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Colombianos que le han marcado al Dibu Martínez

Luis Díaz: 2 GOLES, Selección de Colombia (vs. Selección de Argentina), 6 de julio de 2021 y 11 e junio del 2025.

2 GOLES, Selección de Colombia (vs. Selección de Argentina), 6 de julio de 2021 y 11 e junio del 2025. Luis Muriel: 1 GOL, Selección de Colombia (vs. Selección de Argentina), 8 de junio de 2021

1 GOL, Selección de Colombia (vs. Selección de Argentina), 8 de junio de 2021 Yerson Mosquera: 1 GOL, Selección de Colombia (vs. Selección de Argentina), 10 de septiembre de 2024

1 GOL, Selección de Colombia (vs. Selección de Argentina), 10 de septiembre de 2024 James Rodríguez: 1 GOL, Selección de Colombia (vs. Selección de Argentina), 10 de septiembre de 2024

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