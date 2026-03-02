El mensaje de consuelo de Luis Díaz para el técnico del Borussia Dortmund: “Van a hacer su trabajo”

Luis Díaz no tuvo el mejor de los partidos en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund en el clásico de Alemania, pero eso no impidió que el DT Niko Kovac hiciera alusión a él. Acto seguido, se conoció el mensaje de consuelo perfecto de ‘Lucho’ para el técnico del Dortmund.

¡Así se habla! Con el partido 2-2, Luis Díaz empezó la jugada del 3-2 para Bayern Múnich con una jugada que dejó a cuatro rivales en el camino. El extremo colombiano volvió a demostrar por qué pagaron por él 75 millones de euros con bonificaciones y Kovac lo iba a reconocer.

“Debemos tener en cuenta el progreso. El año pasado, estábamos a 25 puntos del Bayern. Este año, a 11. El Bayern puede fichar a jugadores de élite por 70 millones de euros o 80 millones de euros. Fichamos jugadores con potencial de desarrollo y estamos bastante satisfechos”, dijo Niko Kovac y las palabras de consuelo de ‘Lucho’ Díaz iban a llegar en 3, 2, 1…

Las palabras de consuelo de Luis Díaz para el técnico del Borussia Dortmund

Niko Kovac habló del precio que le costó Luis Díaz al Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

La emisora ‘Caracol Radio’ habló con Luis Díaz tras la victoria 2-3 del Bayern Bayern Múnich ante Borussia Dortmund y ahí apareció el mensaje de consuelo para para Kovac y todo el Dortmund. “Era importante la victoria para alejarnos un poco de ellos. Es un paso adelante, creo que hay que ir partido a partido, no confiarse, estar tranquilos que hemos sacado un grandisimo resultado ahora para que los partidos que vengan tener mucho menos digamos que esa presión de ellos y así lograr el campeonato más tranquilo. Creo que ellos también van a hacer su trabajo de aquí en adelante y nosotros hacer lo de nosotros“, afirmó ‘Lucho’.

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga tras la victoria del Bayern ante el Dortmund

Bayern Múnich está cada vez más cerca de salir campeón. Con diez fechas por jugar, Luis Díaz y compañía le sacaron 11 puntos de ventaja al Borussia Dortmund y así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga:

Tabla de posiciones de la Bundesliga tras 24 fechas. (Foto: Instagram / @Bundesliga)

